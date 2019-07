„Při výluce se bohužel narazilo na omezenou kapacitu stanice Pražského povstání, čekání na výstupu ze stanice bylo až dvacet minut, vlivem pomalejšího výstupu se zdržovaly soupravy i v opačném směru a na lince C tak byl nepravidelný provoz,“ uvedl Ropid na svém twitterovém profilu. Vstup do stanice Pražského povstání musel být dokonce na chvíli uzavřen. Až po půl desáté se situace začala stabilizovat.

Výluka na trase C potrvá do soboty. Místo metra jezdí mezi Pražským povstáním a Kačerovem náhradní autobusy XC, které však ve špičce nezvládají. Podle Ropidu ovšem jejich kapacitu nelze posílit. „Není možné zkrátit (minutový) interval kvůli omezené kapacitě stanice Pražského povstání, která by již více cestujících stejně nepojala. DPP připravuje plán na odpolední špičku, situaci budeme sledovat,“ uvedl Ropid na twitteru. Podle twitterových příspěvků provoz autobusů komplikuje i fakt, že vyhrazený jízdní pruh mezi Kačerovem a Pankrácem nefunguje. Neukázněné řidiče nikdo nekontroluje.

Práce pražský dopravní podnik (DPP) provádí v délce zhruba 300 metrů mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác. Dělníci v tomto úseku mění 500 vysloužilých dřevěných pražců a místo nich osadí nové betonové. Z metra bude vyvezeno zhruba 50 tun materiálu a navezeno a namontováno 125 tun nového. Během jednoho dne lze podle DPP vyměnit 88 pražců.

Problémy byly i na Andělu

Podnik mění na „céčku“ pražce na etapy. Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov bylo původně 8 600 dřevěných pražců, nyní už je polovina betonových. Naposledy o Velikonocích jich DPP vyměnil 506, během výluky na začátku prázdnin jich vymění zmíněných 500, na říjen pak plánuje výměnu dalších 484 kusů.

Vedle náhradní linky XC doporučuje dopravce během výluky využít i linky 135 a 196, které budou posíleny. „Cestujícím případně doporučujeme též alternativní trasy. Například tramvaj 2, 3, 17 do zastávky Přístaviště a dále BUS směr Budějovická nebo Kačerov. Nebo tramvají dále směr Modřany a odtud autobusem do obvyklých cílů v jižní části města,“ radí Ropid při pondělním kolapsu.

Komplikace hlásí rovněž Anděl, kde je kvůli rekonstrukci tramvajové trati uzavřena zastávka Anděl v Plzeňské ulici. Dopravu na křižovatce s Radlickou museli řídit policisté. Některé spoje přijížděly do Motola až s dvacetiminutovým zpožděním. Od příštího pondělí navíc pokračují opravy další etapou, kdy nebudou tramvaje jezdit v úseku Anděl - Bertramka.