Stanice Muzeum už se nezavře, metro zkrátí intervaly a linka C pojede na Letňany

Dopravní podnik ve spolupráci s pražskými radními připravilipro obyvatele hlavního města zajímavé novinky ohledně provozu metra. Stanice Muzeum se tento víkend už nebude opravovat. Od září se navíc zkrátí víkendové intervaly a ruší se i tzv. pásmový provoz na lince C.

"Čtvrtá víkendová výluka, plánovaná na 21. 7. – 22. 7. 2018 ve stanici Muzeum na lince A, se neuskuteční," informoval v pondělí na Twitteru pražský dopravní podnik (DPP). "Práce plánované na tuto výluku byly díky dobré koordinaci práce vykonány v předcházejících třech víkendových výlukách," dodal DPP v příspěvku.

O den později schválili radní pár dalších novinek. Jedna z nich reaguje na zvýšený počet cestujících městskou hromadnou dopravou o víkendech a státních svátcích. Kromě přeplněného metra se kvůli dlouhým intervalů následně ucpávají také tramvaje a autobusy.

"Základní víkendový interval sedm minut a třicet sekund je platný již desítky let a poptávce dostačuje pouze v měsících s nejnižší poptávkou cestujících (červenec a srpen)," píše se ve schváleném dokumentu.

Intervaly se na jednotlivých linkách budou lišit. V neděli a ve svátky se v době mezi 10:00 a 13:00 zkrátí od září z deseti minut na 7,5 minuty na lince A, B i C.

V sobotu od 9:00 do 20:00 a v neděli a ve svátky od 13:00 do 20:00 na áčku zůstanou stejné (tedy sedm a půl minuty), béčko bude jezdit každých šest minut a nejvytíženější céčko bude mít interval dokonce pět minut. DPP nevyloučil, že by se v budoucnu mohly časy mezi jednotlivými vlakovými soupravami sjednotit, teď by to bylo neekonomické.

Praha schválila také zrušení tzv. pásmového provozu na lince. Každá druhá souprava mezi 9:00 a 19:00 nejezdí na konečnou stanici Letňany, ale končí už na Ládví.

Podle dopravního podniku to, že polovina vlaků mění konečnou stanici, má vliv na obsazení souprav metra i v centrální části linky. Lidé si raději počkají na metro, které jezdí až do Letňan. "Zrušením pásmového provozu by se docílilo rovnoměrně obsazených vlaků na celé lince metra C," píše se v materiálu. Obě zmíněná opatření zaplatí Praha z městského rozpočtu jako součást kompenzace pro DPP. Celkem by to mělo být 130 milionů korun.