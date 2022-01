Na pražském magistrátu nyní vládnou Piráti, Praha Sobě a Spojené síly (STAN, TOP 09 a KDU-ČSL). V opozici jsou ANO a ODS. "Máme za sebou spoustu odmakané práce a úspěšných projektů. TOP 09 se nakonec rozhodla jít do koalice s opoziční ODS, což samozřejmě respektujeme, my jsme vždycky byli připraveni jít i samostatně," řekl Hlubuček. Dodal, že na kandidátce se mohou objevit také odborníci a veřejně známé osobnosti.

"Nechci spekulovat, ale v každém případě očekáváme dvojciferný výsledek," řekl. Po volbách podle Hlubučka STAN nechce být v koalici s ANO. "V současné době si nedovedu představit, že bychom s ANO spolupracovali na úrovni rady, tedy ve vedení města," řekl.

Hnutí je ve vedení metropole druhé volební období, podle Hlubučka chce navázat na rozdělanou práci. Za priority považuje dostavbu metra a Městského okruhu, budování nových tramvajových tratí, rozšiřování zeleně nebo rozvoj družstevního bydlení. Rozpad současné koalice Spolu pro Prahu podle něj do konce volebního období problém nebude. "V rámci diskusí s TOP 09 jsme se dohodli, že tento společný model do konce volebního období uchováme, protože bychom chtěli dokončit rozdělanou práci a projekty, na kterých pracujeme," řekl.

Starostové podle něj nezvažovali postupovat podobně jako TOP 09 a ODS a kopírovat do komunálních voleb celostátní koalice. V případě STAN by to znamenalo společnou kandidátku s Piráty. "Máme s koaličními partnery, tedy s Piráty a s Prahou Sobě, na některé věci skutečně rozdílné názory," sdělil Hlubuček.

Poslední komunální volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.