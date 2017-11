Stahuje se Karel Březina z politiky? V čele zastupitelů ČSSD končí

VÍME PRVNÍ. Kontroverzní politik Karel Březina dnes skončil ve vedení klubu pražských zastupitelů. Vystřídal ho náměstek ministra zahraničí a pražský zastupitel Lukáš Kaucký. Jméno zastupitele Kauckého, blízkého náměstku primátorky a poslanci Petru Dolínkovi, potvrdily Pražskému deníku tři na sobě nezávislé zdroje.

„Můžu zatím jen potvrdit, že dnes v 8 hodin ráno na klubu sociální demokracie před jednáním zastupitelstva dojde k personálním změnám i v důsledku volebního neúspěchu sociální demokracie v Praze (ČSSD tu získala 5,57 % hlasů, což ji umístilo jako 6. v pořadí za SPD Tomia Okamury pozn. red.),“ řekl včera Pražskému deníku pod podmínkou anonymity člen vedení sociální demokracie. Jak řekl, tak se dnes na zastupitelstvu stalo.

Nad Březinou, který byl v říjnu 2014 pravomocně odsouzen za neoprávněné pobírání odměn za práci v dozorčí radě Dopravního podniku hl. města Prahy, držel dosud ochrannou ruku premiér Bohuslav Sobotka.

Uvnitř partaje Březina reprezentuje vnitrostranické křídlo zaštiťované v metropoli ministrem zdravotnictví a šéfem motolské nemocnice Miloslavem Ludvíkem, jehož při sestavování pražské kandidátky do letošních parlamentních voleb v primárkách porazil náměstek primátorky Petr Dolínek. Právě Kaucký, který má Březinu vystřídat, je k Dolínkovi loajální.

Jedna parta střídá druhou

Co bude změna ve vedení pražských zastupitelů za ČSSD znamenat? „Jedna parta vystřídá druhou. Je to definitivní likvidace Ludvíkových lidí. Za rok jsou komunální volby, a jestliže se teď v Praze dostala ČSSD těsně nad 5 procent, může být pro ni tato změna smrtelným polibkem, protože už se nemusí dostat do zastupitelstva. Končí-li ten, kdo byl poražen už v primárkách, nedává to logiku,“ uvedl politolog Lukáš Valeš. Ten, kdo by měl odstoupit ze stranických funkcí, je podle něj Dolínek.

„Za celou dobu, co je na magistrátu, nic neudělal. Pražský ani vnější okruh se nepohnul, přesto se stal volebním lídrem, a neuspěl. Ten špatný výsledek jde za ním. Vzkaz od voličů je jasný. Nechtějí staré struktury. A přestože Dolínkovi nebylo ani 40 let, tak k nim patří,“ dodal Valeš.