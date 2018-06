Srnče zemřelo kvůli nevědomosti lidí. Dělník si vzal mládě na pět dní domů

Kvůli nevědomosti a bezohlednosti lidí umřelo malé srnčátko. Lesní dělníci se snažili pomoc mláděti, ale místo toho zapříčinili jeho smrt. Malé zvíře si vzali na pět dní domů a krmili ho nesprávnou stravou. Mysleli si, že když se zvířete dotkli, jeho matka ho opustí nebo dokonce zabije.

Malé srnče objevili lesní dělníci v oplocence. Domnívali se, že je v ní uvízlé, a proto ho odtamtud vyndali. Mysleli si také, že když se ho dotkli, tak ho matka opustí nebo prý dokonce zabije. Tudíž si roztomilé zvíře vzal někdo z nich domů.

„Do naší záchranné stanice ho odvezl až po pěti dnech, kdy už mládě umíralo. Srnčátko bylo nafouklé, apatické, bez života. Svůj boj o život nakonec prohrálo. A to všechno jen proto, že se někdo montoval do něčeho, do čeho neměl a proto, že uvěřil pověře. Navíc udělal tu zásadní chybu, že si mládě vzal domů a staral se o něj sám. Krmil ho nesprávnou výživou a tím ho zabil,“ popsala mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Pokud se mláděte dotknete, matka ho rozhodně neopustí. Jde o pověru, která dříve mezi neznalými lidmi kolovala. Zkušené samice svá mláďata jen tak neopustí, ani ty savčí. Mateřská láska je stejně silná u zvířat jako u lidí a převáží nad strachem z nebezpečí. Čím je mládě starší, tím je pouto mezi matkou a mládětem silnější.

Nechte si poradit

Z tohoto důvodu nikdy neodnášejte srnčata z přírody. Pokud narazíte na nějaké mládě, které je například uvízlé nebo se seče louka, nečiňte nic na vlastní pěst. Nejdříve zavolejte záchrannou stanici, která vám s řešením situace poradí. Případně městskou policii.

„Prosíme, vezměte si z tohoto případu všichni ponaučení a nikdy se nestarejte o mláďata volně žijících živočichů doma. Většinou to končí smrtí těchto mláďat nebo přinejmenším jejich ochočením. Při nálezu mláděte volně žijícího živočicha vždy kontaktujte záchrannou stanici a mládě jí svěřte do péče. Toto srnče mohlo žít, kdyby nepotkalo hloupé lidi,“ uzavřela Fišerová.