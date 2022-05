Srna index, který zahrnuje přehled potenciálně nebezpečných míst i bilanci škod, vytváří z policejních statistik Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu (CDV). V hlavním městě Praze došlo za uplynulý půlrok ke 123 kolizím vozidel se zvěří. Vzhledem k hustotě silniční sítě to znamená, že ke srážce se zvěří v metropoli za sledované období došlo každého 1,6 kilometru, což je vůbec nejhorší hodnota v rámci celé země, kde je průměr této hodnoty 6,2 kilometru.

Pro někoho možná překvapivé prvenství je dané menším rozsahem silniční sítě oproti jiným krajům. Například ve Středočeském evidují přes 1500 srážek se zvířetem. Ze stejného důvodu je v Praze nejvyšší i bilance škod v přepočtu na každý kilometr, která činí 30 357 korun.

Nejrizikovější úsek z hlediska kolize se zvěří leží mezi Škvoreckou oborou a přírodním parkem Klánovice – Čihadla. Na necelém kilometru tam došlo k 19 nehodám s celkovými škodami přes milion korun. Za poslední sledované období naštěstí při tomto typu nehod žádný člověk nezemřel – ani v Praze ani nikde jinde.

„I nadále platí, že až 80 procent sražené zvěře představují srny a srnci. Do budoucna očekáváme, že by mělo dojít k nárůstu srážek s prasetem divokým,“ uvedl Michal Bíl z CDV. Řidiči by se podle něj s nadcházejícím létem měli připravit na kulminaci počtu srnčí zvěře u silnic, protože mezi červencem a srpnem se odehrává její říje.

Ze středočeských okresů je podle počtu nehod statisticky nejnebezpečnější Benešovsko, následují Mladoboleslavsko a Příbramsko. Na opačném konci tohoto pomyslného žebříčku jsou Prahy-západ a Nymbursko. Podle přepočtu nehod na délku silnic v okrese vycházejí jako nejrizikovější Mělnicko, Benešovsko a Rakovnicko. Naopak nejnižší pravděpodobnost srážky mají řidiči na Nymbursku, Kladensku a Kolínsku.