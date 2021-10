Větší zastoupení žen v rozhodujících funkcích je podle ní důležité pro celý stát, nicméně vzhledem k větší inklinaci Pražanů a Pražanek k volbě „liberálních“ stran lze předpokládat i větší akcentaci tohoto tématu mezi nimi. „Když jsme s lidmi mluvili na pražské náplavce během našeho happeningu, drtivá většina žen byla z naší iniciativy nadšená,“ zdůraznila Nejedlová, podle které se v „první čtyřce“ na stranických kandidátkách objevují zpravidla více muži. „Přitom to často nevypovídá nic o jejich kvalitě, jako spíš o konexích v převážně mužském světě. Volební zákon nám umožňuje dostat ženy do sněmovny právě pomocí preferenčních hlasů,“ dodala Nejedlová.

Potíž je podle něj ale v tom, co si pod svobodou a demokracií a pod nestrannostía nezávislostí médií kdo představuje. „Podíváme-li se na průzkum podle stranických preferencí, je jednoznačné, že například voliči SPD považují za ohrožení svobody něco jiného než voliči koalic,“ doplnil Kroupa.

V Praze a Středočeském kraji je nadprůměrně vysoký poměr lidí, kteří považují za problém dřívější členství politiků v KSČ nebo STB. Zatímco v celém Česku to například označilo 42 procent odpovídajících jako faktors „negativním dopadem“na pravdomluvnost, v „centrálním“ regionu to bylo 49 procent. Více Pražanů a Středočechů si také například myslí, že se na základnícha středních školách věnuje nedostatečný prostor výuce dějin „moderních totalit“. A významné rozdíly se mezi kraji projevily i v otázce, jestli bychom měli vnímat kritičtěji období komunismu. S tímto výrokem souhlasí zejména příznivci obou velkých volebních koalic a Zelených. U všech těchto tří subjektů se v Praze a nejspíše i středních Čechách čekají nadprůměrné výsledky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.