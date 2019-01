Tento čtvrtek má dojít k definitivnímu vyklizení budovy bývalé plicní kliniky na pražském Žižkově. Aktivisté se mají z autonomního sociálního centra vystěhovat na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Nové vedení Prahy však ještě zkouší se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), která objekt vlastní, najít jiné řešení.

Vstup do centra Klinika. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Vyzvali jsme SŽDC, jestli by nejednali. Ale vypadá to, že mají s budovou jasný záměr, takže to nevypadá. Zřejmě dojde k vyklizení,“ potvrdil v rozhovoru pro Pražský deník spekulace některých médií primátorův náměstek Petr Hlaváček (TOP 09). Nelegální obyvatelé žižkovské Kliniky se obrátili se stížností na ústavní soudce, kteří však v listopadu jejich žádost zamítli a dali za pravdu SŽDC.

Státní instituce plánuje na čtvrteční ráno exekuční zásah. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) zajistí vlastník ostrahu, aby nedošlo k následnému obsazení prostoru třeba lidmi bez domova. „Ptal jsem se pana ředitele SŽDC Jiřího Svobody, zdali skutečně musejí Kliniku vyklízet nyní, když zatím nemají připravenu plánovanou rekonstrukci. Byl jsem ujištěn, že musejí a že řešili otázky bezpečnosti objektu, jeho ostrahy. Pro mě jako pro zástupce Prahy byl tento faktor zajištění veřejného pořádku zásadní, SŽDC tvrdí, že to má vyřešeno,“ popsal Hřib.

Squatteři naopak pod názvem události Přátelská snídaně aneb Kliniku nedáme chystají protest: „Na 10.1. svoláváme všechny, kterým není osud domu lhostejný. Navzdory slibně probíhajícím jednáním o řešení budoucnosti Kliniky se nás SŽDC pod tlakem policie rozhodla vyklidit.“

ANO: Praha legalizuje sqauttery

SŽDC policejní účast komentoval tak, že je věcí exekutora. „Jde to zcela mimo SŽDC. Bude pouze na rozhodnutí exekutora, zda v případě porušení zákona nebo podobných problémů přivolá v průběhu výkonu Policii ČR,“ naspala redakci mluvčí Kateřina Šubová. „Projektová dokumentace je vypracovaná. Běží stavební řízení. Termín zahájení rekonstrukce nelze v tuto chvíli přesně sdělit. Náklady předpokládáme kolem 50 milionů korun. Samotná rekonstrukce potrvá přibližně 18 měsíců. Následně se do objektu přesune padesátka zaměstnanců SŽDC, kteří jsou nyní v prostorách s komerčním nájmem,“ uvedla mluvčí Šubová už dříve pro E15.cz ohledně dalšího využití Kliniky.

A reakce na návrh Hřiba a spol.? Šubova tvrdí, že dispozice správce železnic je v tomto případě velmi omezená. „Vedle plánovaného přemístění našich zaměstnanců je důležitá skutečnost, že SŽDC získala objekt na základě smlouvy o předání majetku státu uzavřené mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcem majetkových a SŽDC. Tato smlouva omezuje dispozici SŽDC s objektem tak, že jej po dobu 20 let nesmí převést, jiným způsobem zcizit či zatížit. Vedle tohoto dispozičního omezení plynoucího ze smlouvy o převodu je SŽDC omezena i zákonnými omezeními, např. povinnost nabídnout objekt nejdříve organizačním složkám státu či získání souhlasu Vlády ČR,“ prozradila Šubová.

Záměr magistrátu odkoupit nevyužívaný dům v Jeseniově ulici a nabídnout jet ve výběrovém řízení, vyvolal reakci opozice. Předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Patrik Nacher to považuje za nesmysl. „Praha má ve svém majetku spoustu nemovitostí podobného charakteru, a pokud skutečně potřebuje nové autonomní centrum, pak by měli radní primárně hledat v majetkovém fondu města. Takto to na mě působí, jako by se radní snažili squatterům jejich bydlení zlegalizovat,“ uvedl místopředseda Radomír Nepil.

V budově musí být zdravotnické zařízení

Obyvatelé Kliniky navíc ztrácejí podporu části veřejnosti, protože nerespektují rozhodnutí justice a platné zákony. Radní pro územní rozvoj Hlaváček však kritiku odmítá. „Musí to být samozřejmě na legitimní bázi. Ale to ještě neznamená, že by se nedalo najít vhodné řešení. Je teď brzo předjímat, ale otázka je, jestli vyklizení pomůže budoucnosti budovy,“ řekl Pražskému deníku architekt.

Problémem totiž může být, že podle územního plánu část budovy musí být vyhrazena pro veřejnou vybavenost. Pokud by investor nepostavil zdravotnické ordinace, které na Žižkově fungovaly kdysi, ale udělal by z Kliniky čistě administrativní nebo bytový objekt, neměl by dostat takzvaný souhlas s územním plánem.

Aktivisté se snaží stále zachránit i za pomoci radnice Prahy 3. Na stranickém webu lidi z autonomního centra podpořili i Zelení, kteří jsou v radě městské části. Na úterý svolala Klinika do svých prostor novináře na tiskovou konferenci. „Musíme si říci na rovinu, že taková situace vznikla kvůli velice špatnému manažerskému přístupu ke správě majetku. V momentu, kdy je dům prázdný a chátrá, je zjevné, že někteří volení zástupci něco zjevně zanedbali,“ poznamenal pražský primátor.