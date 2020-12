Majitelem dlouhodobě chátrající usedlosti je firma Cibulka a.s., jejímž jediným akcionářem je právník a prezident Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Oldřich Vaníček. Ten před časem po dlouhé době, kdy Praha 5 neutěšený stav historického komplexu řešila, nabídl radnici její odprodej. Původně plánoval v usedlosti domov pro seniory, z toho však sešlo.

Radnice si nechala vypracovat znalecký posudek, který stanovil cenu na 105 milionů korun. Posudek dnes kritizoval opoziční zastupitel Milan Kryl. Znalec podle něj hodnotu nemovitosti stanovil optikou maximálního stavebního vytěžení pozemku a dostatečně nezhodnotil současný stav budov a nutné investice. Problém podle Pirátů a nezávislých byla také absence záměru dalšího využití.

Předkladatel návrhu Herold kritiku odmítl. "Při majetkových záležitostech je vždy nejsnazší napadnout znalecké posudky," uvedl. Dodal, že autor posudku pro radnici pracuje dlouhodobě na základě rámcové smlouvy. V reakci na kritiku nicméně do usnesení přidal několik dalších bodů.

Vznikne další posudek

Prvním z nich je, že před zasedáním zastupitelstva v dubnu příštího roku, kde by se měla schvalovat kupní smlouva, vznikne ještě jeden kontrolní znalecký posudek. Do poloviny roku 2022 pak má radnice nechat zpracovat také objemovou studii rekonstrukce památky a jejího dalšího využití včetně stavebně-technického a stavebně-historického průzkumu a propočtu nákladů. Dále má do stejného termínu vzniknout i podrobný plán vícezdrojového financování rekonstrukce i dalšího provozu areálu.

Upravené usnesení nakonec podpořili všichni přítomní zastupitelé s výjimkou tří z osmi členů klubu sdružujícího Piráty a některé místní nezávislé kandidáty.

Původní hospodářská usedlost vznikla zřejmě ve 14. století, její současná památkově chráněná podoba je z první třetiny 19. století. Součástí areálu jsou kromě usedlosti také hospodářské budovy a další drobné stavby v parku. Po roce 1989 přešel areál do soukromého vlastnictví. Prázdnou usedlost několikrát obsadili squatteři, mezi lety 2012 - 2015 měli s majitelem uzavřenou smlouvu. Po jejím vypovězení areál odmítli opustit, vystěhovala je policie.