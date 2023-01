Babiš ČTK řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Naposledy tam byl 12. ledna a nikde to tehdy nezveřejnil, přestože to bylo krátce před prvním kolem volby, uvedl. Poznamenal také, že jezulátko, které dostal darem, nosí u sebe. Dále Babiš řekl, že agresivní kampaň nedělá na rozdíl od druhého kandidáta, bývalého představitele české armády a NATO Petra Pavla. Na sobotní tiskové konferenci po prvním kole volby se do něj ale ostře pustil.

Praha jednoznačně volila Pavla. Velký počet hlasů v metropoli dostal ale i Babiš

"Je mi to líto. Půjdu tam jindy a nikdo o tom nebude vědět," dodal expremiér. Uvedl také, že Pavel měl v roce 2019 v kostele přednášku.

Babiš chtěl kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, přezdívaný Pražské Jezulátko, navštívit v úterý dopoledne. Během dne se chystá také na výstavu korunovačních klenotů a do Sněmovny na hlasování o nedůvěře vládě.

Start Babišovy předvolební kampaně před druhým kolem voleb označili politologové a komentátoři za útočný. Sám Babiš přitom několikrát zopakoval, že chce vést pozitivní kampaň.