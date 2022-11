Po půlnoci dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhl zřízení nového výboru o energetice a s využitím paragrafu jednacího řádu přerušil projednávání bodu o výborech do 09:00, nakonec však zastupitelé začali znovu jednat už ve 03:00. Poté zasedání, které od čtvrtečního rána provázely dlouhé spory, opět přerušili do 15. prosince.

Ustavení výborů navrhla koalice Spolu s ohledem na to, že ani po dvou měsících od obecních voleb neexistuje dohoda o nové koalici a město stále vede původní rada. Podle zástupců Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutí ANO měly vzniknout výbory, které budou projednávat tisky schvalované radou, a bude se tak promítat názor aktuálního, z letošních voleb vzešlého zastupitelstva. Zastupitelé již na první části jednání 3. listopadu zřídili kontrolní, finanční a školský výbor.

Návrh kritizovali někteří členové Prahy Sobě a Pirátů, kteří vytvoření výborů považovali za zbytečné. Ustavení výborů bylo posledním bodem, zastupitelé o něm začali jednat ve čtvrtek před 20:00. Jednání začalo v 09:00. Volba se nakonec uskutečnila dnes od 03:00, mezitím Piráti a Praha Sobě jednání zhruba na tři hodiny přerušili a vypadalo to, že pauza bude až do 09:00, což kritizovali zástupci Spolu.

Zastupitelé schválili průběžný návrh rozpočtu. Vyhnou se rozpočtovému provizoriu

Nakonec se kluby dohodly na tom, že nemá smysl čekat tak dlouho. Původní návrh na zřízení nového výboru pro energetiku, který přednesl Hřib a který byl důvodem pro přerušení jednání, v hlasování neuspěl. Volby také provázela v několika případech hlasování o tom, ze kterého uskupení v zastupitelstvu bude předseda daného výboru. Zastupitelé označili tento proces slovem "rozstřel". Rozdělení míst ve výborech má být dočasné.

Zastupitelé se přeli i o dalších otázkách, například o revokaci několika usnesení radních v sociální oblasti, které navrhovala koalice Spolu. Zastupitelé se vzájemně obviňovali z toho, kdo a jak dobře, či špatně pracoval. Projednávání dokumentu nakonec po několika hodinách přerušili do příštího zasedání.

Praha je stále bez nového vedení

Letošní čekání na pražského primátora je nejdelší v historii samostatné ČR. Od zářijových voleb už uplynulo 52 dní a dosud není známá ani podoba budoucí magistrátní koalice. Od voleb na podzim 1994 se přitom na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvolení 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo jen o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni už po necelých dvou týdnech od voleb.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, když získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 a třetí Piráti se 13 zastupiteli. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.

Fiala: Mám pocit, že jednání o vedení Prahy už dlouho trvat nebudou

Premiér Petr Fiala (ODS) má jako vnější pozorovatel pocit, že jednání o novém vedení Prahy by už nemělo trvat dlouho. Situace podle něj dospěla do stavu, kdy veřejnost oprávněně očekává, že hlavní město začne někdo řídit. Fiala preferuje, aby v Praze vládla stejná koalice jako na vládní úrovni, pražská koalice Spolu podle něj jinou variantu nezvažuje. Premiér to řekl novinářům před odletem na jednání premiérů visegrádské skupiny v Košicích.

Místo ustavení výborů pražští zastupitelé do oběda řešili, kdo "fňuká"

Předseda vlády je přesvědčený, že koalice v podobě vládního modelu je v Praze dosažitelná. Dohoda na ní ale podle něj vyžaduje otevřený přístup i na straně potenciálních koaličních partnerů. "Doufám, že se všichni budou snažit, aby Praha co nejrychleji měla nové vedení," řekl.

S délkou jednání o pražské vládě není podle Fialy spokojený nikdo. Není podle něj jednoduché najít shodu mezi stranami, když některé z nich byly minulé volební období v opozici a další ve vedení města. "Ale myslím si, že ty věci jsou překonatelné a že se Praha dočká velmi brzy nového vedení," poznamenal.

Podle premiérova "osobního pocitu vnějšího pozorovatele" by už nejasná situace v Praze neměla trvat dlouho. Situace podle něj dospěla už do takového stavu, že pražská veřejnost oprávněně očekává, že hlavní město začne někdo řídit a výsledky voleb se promítnou i do vedení města.