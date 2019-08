Mnohé městské části i magistrát na jaře oznámily, že omezí sekání. Opatření mělo zabránit tomu, aby trávníky vysekané až na hlínu v horkém počasí vyschly. Na řadě míst v metropoli je však nyní k vidění opačný extrém. Přerostlá tráva plná vysokého plevele, která je paradoxně velmi často také suchá.

Naštvaní jsou jak lidé, kteří omezení od začátku kritizují, tak i řada zastánců vyšších trávníků. V městské části Praha Zličín vzal samozvaný zahradník sekačku do ruky, a posekal porost v části sadu Třešňovka. Bohužel však nešlo o neudržovaný plácek zarostlý plevelem, ale nově vysetý luční trávník.

„Došlo k posečení 80 procent porostů ‚na nízko‘. Tento zásah významně ovlivnil další vývoj lučního porostu a zcela nevratně poškodil letničkové výsevy,“ informovala tajemnice zličínské radnice Jarmila Hindová.

Vysvětlila, že než se luční trávník rozroste do ideální podoby, trvá to několik let. V prvním roce je řídký a daří se v něm především pleveli. Zřejmě proto si dotyčný myslel, že úřad zanedbává údržbu. Byliny musí, a to především jednoleté a dvouletky, zjednodušeně řečeno vykvést a vysemenit.

Nežádoucím posečením neznámou osobou byl očekávaný proces zmařen,“ popsala Hindová. Škodu vyčíslila na 30 tisíc korun.

Radní Zličína už rozhodli, že nechají louku znovu vysít. Luční trávníky zakládají i další městské části, například Praha 3 a 12, uvažuje o nich Praha 8.

Sekat, ale až naprší

Nezávazné pokyny, jak pečovat o trávníky, vydal na začátku května magistrát. Doporučuje, aby se zkracovaly pouze o třetinu, aby se vůbec nesekalo, pokud teplota přesáhne 26 stupňů nebo pokud je dlouhodobé sucho.

Seč radí odložit do příchodu deště. „Toto doporučení je využitelné pro všechny vlastníky a správce zeleně v hlavním městě,“ pronesl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Mezi ty, jež nová praxe nepotěšila, patří starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Nedávno zveřejnil několik fotek a v komentáři se opřel do magistrátu.

„Ty, kde jsou bodláky, řepka a kdovíco v trsech poválené uschlé trávy, jsou foceny na pozemcích, na kterých hospodaří magistrát. Ten přestal sekat úplně, aby podpořil zelenější trávníky, biodiverzitu a zamezil zhoršování klimatu. Ty, kde je zelená tráva a kvítí, jsou foceny na pozemcích, kde hospodaří přímo naše radnice,“ pochválil se. Zmínil, že řadnice pod jeho vedením sekání omezila, ale nezastavila zcela.

Důležité je i druhové složení

Magistrát i jeho společnost Technická správa komunikací (TSK) se kritice brání. „TSK se řídí podle nové metodiky magistrátu,“ sdělila mluvčí společnosti Barbora Lišková. Výjimkou jsou podle ní příkopy, kde se seče častěji kvůli bezpečnosti. „Vše je závislé na finančních prostředcích, které máme k dispozici,“ podotkla. TSK se stará o 489 hektarů trávníků a 262 hektarů příkopů.

Magistrát podle svého mluvčího Víta Hofmana přistupuje ke všem plochám individuálně. „Velmi záleží na druhovém složení bylin na kosené ploše, na míře vlhkosti půdy v daném místě nebo na intenzitě návštěvnosti travnaté plochy veřejností,“ uvedl.

Doplnil, že na vhodných pozemcích uplatňuje takzvané mozaikové sekání, kdy část pozemku zůstane neposekaná. Letos tímto způsobem hospodaří na 195 hektarech.