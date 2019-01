Jílové u Prahy - Stávající šéfka Evu Petrášová se o vypsání výběrového řízení na její místo dozvěděla z internetu.

PETICE V JÍLOVÉM. Proti záměru odvolat ředitelku zdejšího domova důchodců se ve městě zvedla vlna odporu. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Pět set třicet podpisů na petici proti odvolání stávající ředitelky domova důchodců představuje v 3,5tisícovém městě poměrně vysoké číslo. Nasbírali je klienti a zaměstnanci domova důchodců. Nelíbí se jim, že bylo bez udání důvodu vypsáno výběrové řízení na post ředitele.

Sama ředitelka domova, Eva Petrášová, se o tom dozvěděla až o několik dnů později z internetu.

Svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím vyjádřili také zasláním několika dopisů hejtmanovi středočeského kraje Davidu Rathovi (ČSSD). Podle Berill Maschekové, tiskové mluvčí pro Středočeský kraj, se jedná o ojedinělou reakci na hejtmanovo rozhodnutí. Mascheková také zdůrazňuje, že stávající ředitelka Eva Petrášová zatím nebyla odvolána z funkce.

Podpora z celého města

Přihlášky do výběrového řízení byly uzavřeny 27. května. Mezi čtyřmi uchazeči je i Petrášová, která doufá, že na svém místě ředitelky bude moci setrvat. A nejen ona.

Vypadá to, jako by se za ni postavilo téměř celé město. S peticí pomáhal i farář zdejší římskokatolické farnosti Stanislav Hošek. Starosta města Ladislav Čmelík (nezávislý) se nechal slyšet, že se v Jílovém setkal pouze s negativními ohlasy na toto rozhodnutí. On sám Petrášovou podporuje. Vzpomíná, že domov důchodců pod jejím vedením funguje dobře již 23 let.

Co tedy bylo důvodem vypsání výběrového řízení na post ředitele?

„Důvodem je, že chceme nejlepšího člověka na tuto pozici, někoho, kdo bude mít v době ekonomické krize jasnou vizi do budoucna. Chceme porovnat všechny kandidáty. Je možné, že některý z nich může nabídnout i něco víc než Petrášová,“ tvrdí Mascheková. Starosta Jílového však oponuje. „Když chceme nejlepšího člověka, musíme nejdříve říct, proč ten současný není dobrý,“ říká. O tom však hejtman a krajské vedení mlčí.

Vrátila Rathovi knížku

Klientka Milena Rothová, která v domově důchodců žije, s vypsáním výběrového řízení také nesouhlasí. „My nevíme, jaký je důvod toho všeho. Přitom jsme s paní ředitelkou spokojení, je tady krásně! Sám David Rath tady před volbami byl, rozdával nám svoje knížky. Po tom, co se stalo, jsem mu knížku poslala zpátky a napsala mu, že už nevěřím ve spravedlnost na světě,“ svěřila se Deníku.

Ředitelku Petrášovou tato podpora ze strany klientů velmi těší. „Bylo krásné, jak se za mě všichni postavili, pan starosta, i pan farář, který k nám do domova dochází. Přišli s peticí s 600 podpisy a další petici vyhlásila lékárna. Moc si jejich snahy cením,“ říká.

Eva Petrášová i všichni, kdo jsou na její straně, teď netrpělivě očekávají konečné rozhodnutí výběrového řízení. To by mělo přijít po 18. červnu. Starosta Jílového však vyslovil pochybnosti, že dopadne ve prospěch Petrášové. „Stanovili taková kritéria, která nemůže splnit. Konkrétně se jedná o vysokoškolské vzdělání,“ uzavírá.

PETRA KOTVOVÁ