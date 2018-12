Obyvatelé Prahy 5 budou moci strávit poslední dny roku 2018 sportováním. V rámci akce Týden sportu zdarma bude otevřeno nespočet sportovišť pro veřejnost včetně kluziště, které minulý týden slavnostně otevřel starosta Prahy 5 Daniel Mazur na náměstí 14. října.

Celá Praha žije tento týden sportem a ani Praha 5 nezůstává pozadu. „Pražané si budou moci vybrat z tradičních nabídek, nebo si vyzkoušet sporty, které ještě na vlastní kůži nepoznali. Loni se do projektu zapojilo přes 125 sportovišť,“ zmínil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Aktivity je třeba si zarezervovat

Na Praze 5 se tento rok účastní 11 sportovišť. Areál Motorletu nabízí třeba spinning lekci, Wellness studio Bel Corpo beach volleyball, v tělovýchovné jednotě Radlice se hraje tenis. Na příjemnou a motivační atmosféru fitness klubu jen pro ženy láká Contours Fitness na Andělu.

Aktivity je potřeba rezervovat dopředu, protože kapacita je mnohdy omezená a zájem o sport zdarma veliký. Více informací najdete na stránce www.prahasportovni.eu.

Bruslit se bude do března

Nezávisle na akci Týden Sportu Zdarma bylo také otevřeno kluziště na náměstí 14. října na Smíchově. „Chtěli jsme je otevřít už dřív, ale dlouho jsme neměli stanovisko pražských památkářů, takže se to takhle posunulo. Co se dá dělat,“ vysvětluje zdržení starosta Prahy 5 Daniel Mazur. „Minulý rok byl o bruslení velký zájem a ani náklady nejsou astronomické. Kolem jednoho a čtvrt milionu korun,“ dodal starosta.

Na Smíchově se bruslí zdarma a k dispozici je zapůjčení bruslí jak pro dospělé za 100,-, tak i pro děti za 50,-. Kluziště na stejném místě stálo i minulý rok, ale pouze do února. Letos, pokud to počasí dovolí, je provoz naplánován až do 17. března.