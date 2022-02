„Pražské sportovní prostředí je devastujícím způsobem zasaženo nárůstem cen energií (v některých případech přesahující 400 procent). Bohužel situace je natolik vážná, že některým subjektům, které zajišťují systematickou sportovní činnost mladých Pražanů, hrozí utlumení nebo ukončení jejich činností,“ konstatují signatáři prohlášení, které také zdůrazňuje, že situace se netýká jen spolků, které odebíraly energie u krachujících dodavatelů, ale i těch, které mají stabilní dodavatele a měly fixované ceny.

„Skokový nárůst cen vystavil kluby situaci, v níž se z měsíce na měsíc dostaly do ztráty a dluhů, které nemohly předvídat. A je předpoklad, že zadlužování a ztráty budou narůstat, pokud neuzavřou sportoviště, anebo se jim nepodaří najít zastání u municipality,“ varuje deklarace sportovních svazů. Jednotlivé kluby prý už nyní čelí nárůstu cen energií různými způsoby - snižováním teploty na sportovišti či v šatnách, snižováním intenzity osvětlení, omezováním provozní doby apod.

„Situace je skutečně kritická napříč kluby i odvětvími. Vím to z první ruky jak z pozice předsedy Pražského volejbalového svazu, tak představitele TJ ABC Braník. Listopadová i prosincová faktura jen za plyn v našem případě činí kvůli přesunutí do režimu DPI zhruba 250 tisíc korun, přičemž do té doby to bylo kolem 30 tisíc. Teď už máme standardní smlouvu, i tak ale musíme platit více než trojnásobné zálohy oproti minulosti,“ řekl Pražskému deníku Jakub Lébl.

Faktury od Pražské plynárenské branický klub zatím neuhradil a snaží se je rozporovat. „Příliš ale nepočítám s tím, že to může být úspěšné. Dodavatelé pochopitelně nemají slitování a chtějí platby hradit,“ konstatoval Lébl s dovětkem, že zdaleka nelobbuje jen za vlastní klub.

„Problémy jsou opravdu všude. První na ráně jsou v našem odvětví zejména beachvolejbalisté, protože ti mají s dodavateli většinou přímé smlouvy. Haly pro ‚šestkový‘ volejbal bývají mnohdy v pronájmu od škol a podobně. Zdražení energií se ale nepochybně odrazí i na těch nájmech. A to razantně,“ upozornil šéf Pražského volejbalového svazu. Kupříkladu TJ ABC Braník má přibližně 470 členů do 18 let, přičemž čtyři stovky se věnují volejbalu nebo beachvolejbalu a zbytek stolnímu tenisu. Celý klub pracuje s rozpočtem v řádu jednotek milionů korun a statisícové náklady navíc pro něj pochopitelně představují vážnou ránu.

Akciová společnost Hamr – Sport provozuje v Praze několik oddílů a areálů pro tenis, badminton, florbal, squash i veslování. I pro podnik s poměrně vysokým obratem jsou nedávné změny hodně citelné. „Jednotková cena za plyn i elektřinu nám vzrostla o zhruba 250 až 300 procent. Výdaje za energie se přitom podílejí přibližně třetinou na celkových provozních nákladech. Museli jsme proto už omezit provozní dobu a taky ztlumit topení. Tenhle rok bude jistě ztrátový. A to je ještě tato mírná zima pro nás skutečným požehnáním,“ sdělil Pražskému deníku Jakub Strnad, místopředseda představenstva Hamr – Sport. Jeho oddíly mají kolem dvou tisíc dětských členů, z nichž mnozí hrají dlouhodobé soutěže. Součástí „sportovního impéria“ je také špičkový veslařský klub a celkem devět desítek trenérů.

Podle signatářů výzvy by magistrátní podpora mohla přijít ve formě příspěvku, který by byl účelově určen pouze k úhradě prokázaných ztrát z navýšených nákladů na energie. „Dalším řešením by mohla být dlouhodobá spolupráce sportovních subjektů s Pražskou plynárenskou a.s. a PRE a.s. v podobě sdružených dodávek energií,“ upřesňují představitelé pražského sportu své představy ve společném prohlášení. Podle Jakuba Lébla jde ale o pouhé „náčrty“ řešení situace. „Nevíme, co přesně a jak je proveditelné. Jsme otevřeni různým možnostem,“ doplnil.

„Hlavní město je připravené k pomoci. Na zasedání rady koncem února chci předložit první mimořádnou dotaci v celkové výši 25 milionů korun. Další podpora by mohla následovat v průběhu roku, ale bude to odvislé od stavu rozpočtu. Každopádně svůj díl zodpovědnosti za tuto situaci by měl převzít i stát prostřednictvím Národní sportovní agentury,“ zdůraznil radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral (Piráti). Osobně ho překvapil případ TJ ABC Braník s přibližně desetinásobným zdražením faktur. „O tak výrazném nárůstu slyším poprvé. Každopádně mimořádná dotace půjde prioritně nejpostiženějším subjektům a také plaveckým, zimním a multifunkčním halám, které jsou energeticky nejnáročnější na provoz,“ prohlásil Šimral.