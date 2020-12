Na podporu pražského sportu půjde v příštím roce téměř o sto milionů korun méně než letos. „Nezbudou peníze ani na to, aby děti mohly chodit ve školních hodinách do městských bazénů a dalších sportovišť,“ odhaduje člen Výboru pro sport a volný čas a předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal.

Kromě dětských kroužků to podle něj nejvíce odnesou veřejné akce jako například turnaj ve florbale či badmintonové mistrovství republiky, které je naplánované na květen.

„Skončí ty akce, které mají za úkol nalákat lidi ke sportu. Pro děti může jeden turnaj znamenat obrovskou motivaci. Projeví se to na dětech i na zdraví celé společnosti,“ soudí Koukal.

Nic se nevybuduje

Škrty se týkají Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na roky 2015-2021. Navrhovaný rozpočet ve výši 321 milionů korun je historicky nejnižší za celé podporované období.

„Rozpočet od roku 2015 počítal pokaždé s částkou 100 milionů na investice do oprav, nových sportovišť a vybavení. Příští rok by to měla být polovina. To vytváří ohromný tlak na rozhodování, kam ty peníze nasměrovat a pokud to dopadne tak, že se dá v uvozovkách každému alespoň něco, tak se pořádného nevybuduje vůbec nic,“ vypočítává předseda Výboru pro sport a volný čas Petr Kubíček.

Škrty o pětinu

Magistrátní kasa kvůli pandemii hlásí pokles příjmů nejméně o 10 miliard korun. Škrtaly se proto provozní náklady napříč všemi gescemi přibližně o 10 %. „Sport to ale odnesl škrty o více než 20 procent. Je potřeba navýšit rozpočet sportu o 100 milionů, když je neseženeme, sportovní organizace zaniknou, nebudou mít na svůj provoz. Na konci to zaplatí rodiče,“ varuje Kubíček.

Většinu akcí pořádají spolky a žádají magistrát o příspěvek na jejich pořádání. Jen sportovní svazy dostávají 160 až 170 milionů ročně. Dalších 80 milionů pak stojí provoz bazénů, hřišť a sportovišť.

Investice hlavního města do těchto aktivit se snižují od roku 2018. Rozdíl mezi tehdejším rozpočtem a uvažovanou částkou na příští rok je přitom bezmála 370 milionů korun. Jde tedy o větší rozdíl, než navrhovaná podpora pro rok 2021.

„Možná se dostaneme k tomu, že sport je zbytná věc a ten, kdo si ho bude chtít dopřát, si za něj bude muset zaplatit více. Rodiče jsou zvyklí platit jen několik tisíc ročně za to, že se jim třikrát týdně někdo stará o dítě. S tím bude konec,“ dodává Koukal.

Podle radního Víta Šimrala (Piráti), jenž má na starosti školství a sport, se ale podaří situaci ještě zachránit.