Opozice kritizuje magistrátní koalici za opětovné „osekání“ dotací na podporu sportu a tělovýchovy. Svazům, klubům a dalším sportovním organizacím letos „přiteče“ z městské kasy necelých 320 milionů korun, což je méně než polovina oproti roku 2018 a nejmenší částka za posledních deset let.

Sportování dětí. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Pro mě je to nejen nezodpovědné, ale absolutně bezcitné vůči dětem a rodinám, které za sebou mají obtížný rok. Ukazuje to, že tato koalice vůbec nepřemýšlí o občanech, ale jede si svá témata typu bezklecových vajíček do škol,“ komentovala schválenou výši dotací šéfka zastupitelského klubu ODS a místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.