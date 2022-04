Předzahrádky nesmí nově bránit průchodu chodníkem ani ulicí. Nesmí také mít podlahu nebo třeba přidané vytápění. Stanovuje to nový dokument nazvaný Manuál pro kultivovanou Prahu/Restaurační zahrádky. Situace na Staroměstském náměstí a Malém náměstí se od loňské sezony ale prakticky nezměnila. Zahrádky stále vypadají jako samostatné domky se střechou, podlahou, stěnami, vytápěním a osvětlením. A zabírají stále stejnou plochu náměstí.

Provozovatelé restaurací našli právní kličku proti výpovědi z nájmu. „Ti, co měli zahrádku zmenšit, zažalovali výpověď z nájmu. Jde o velmi malou část podnikatelů, jsou to ale ti na nejvíce exponovaných místech,“ uvedla Kristýna Drápalová (Praha sobě), autorka manuálu.

Nad venkovním posezením nesmí viset pevná konstrukce. Zdejší provozovatelé je však zabetonovali do země a přivedli po ní plyn, elektřinu i vodu, což už odpovídá standardům regulérní stavby. Podle Drápalové skončily u soudu na dvě desítky případů. „V českém právu se tak můžou soudit dlouho. Dává se přednost tomu, že smlouva platí. Na Malém náměstí mi to zlomilo srdce, když vidím, co vyrostlo. Naprostá většina zahrádek na Staroměstské náměstí jsou černé stavby,“ podotkla Drápalová.

Rozhodnutí soudu by se mohlo táhnout přes letní turistickou sezonu až do podzimu, kdy Prahu čekají komunální volby. „Zkoušejí se soudit tak dlouho, dokud se nezmění koalice a zase to bude všem jedno,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě).

Konkrétní příklady, jak mají zahrádky vypadat podle manuálu, najdou čtenáři v galerii.

V městské památkové rezervaci se předzahrádek nachází několik stovek. Nicméně podle Drápalové naprostá většina provozovatelů pravidla respektuje. V průběhu sezony mají úředníci v plánu vyrazit na kontroly i do širšího centra. „Je to nový systém, který najíždí. Spousta lidí nechce porušovat pravidla a dělat něco špatně, jen neví jak na to. U většiny případů řešíme drobnosti, například podobu květináčů,“ poznamenala Drápalová.

Mezi restauracemi, které naopak jdou cestou soudu, je třeba Taverna Toscana na Malém náměstí platí. Ta za zábor zahrádky se 70 místy k sezení platí částku 3900 korun denně. Kvůli novému manuálu ale zřejmě skončí úplně. „Ve výpovědi jsme již od září. S městem se soudíme, jelikož je to pro nás zcela likvidační. Materiál není transparentní, nikdo s námi nejednal a rovnou nám poslali výpovědi. Přitom máme všechna povolení, od památkářů, ze silničního úřadu i od Prahy 1,“ stěžuje si provozovatelka taverny Dana Křivánková.

Zrušit by v pěší zóně měla podestu, markýzu a osvětlení. „To potom ale nesplňujete kritéria bezpečnosti práce. Nepostavíme stůl, dlažba je nerovná. Přitom není historická, je ze šedesátých let. Žádali jsme o předláždění, ale neúspěšně. Podle magistrátu máme mít pět stolečků po dvou v pruhu širokém 1,2 metru. Když se lidé pohodlně usadí, už jste na 1,8 metru,“ shrnula Křivánková, podle které zahrádky přispívají ročně celkem 50 milionů korun.

„A město je přitom ruší. Po dvou letech covidu, kdy jsme si drželi zaměstnance s vidinou lepších zítřků, máme být zničeni úplně. Platíme ještě za nájem restaurace uvnitř. Všude v Evropě platí restaurace za zábor zahrádek mnohem méně, ceny jídel jsou ale mnohem vyšší,“ upozornila provozovatelka.