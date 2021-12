„Považujeme za nepřípustné, aby jakékoliv záměry, které magistrát plánuje na území Prahy 8, neprošly schvalovacím procesem v orgánech městské části. Konkrétně v tomto případě jsme jako radnice veřejně podpořili a usnesením rady za svou přijali Vizi sídliště Ďáblice, kterou zaštiťuje spolek Krásné Kobylisy a jež byla vypracována na základě podnětů místních občanů,“ uvedl radní MČ Praha 8 Tomáš Hřebík s tím, že městská část dlouhodobě požaduje, aby významné změny v území, zvláště pak změny stavebního charakteru, byly s obyvateli konzultovány a k jejich podnětům bylo přihlíženo.

Bytový dům Ládví by měl představovat experimentální modulový objekt o maximálně třech nadzemních podlažích, v němž magistrát plánuje vybudovat 25-35 menších bytových jednotek určených k pronájmu. Občané se v souvislosti s výstavbou obávají kromě zahuštění sídliště také omezení parkovacích míst, redukce vzrostlé zeleně a sociálních dopadů na život a bezpečí v okolí stanice metra Ládví.

Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu) ale tyto obavy nejsou na místě. „V první řadě bych rád upozornil na to, že konkrétní projekt pro uvedený pozemek ještě nevznikl, bude-li panovat shoda na zadání a konceptu, bude teprve připravován. A samozřejměv rámci další přípravy bude s městskou částí průběžně konzultován a projednáván. Obecně je ale třeba říci, že záměr by byl ve shodě s principy koncepce Vize. Zelené plochy v rámci parcely by zůstaly zachovány, stejně tak zůstanou zachovány komunikace a parkovací místa,“ uvedl Hlaváček.

V případě Bytového domu Ládví se podle jeho vyjádření jedná o městskou výstavbu nájemního bydlení s cílem rozšířit bytový fond v majetku města a poskytnout možnost bydlení například žadatelům z klíčových profesí veřejného sektoru. „Z tohoto pohledu je tedy nezbytné všechny veřejné zájmy pečlivě vyvažovat,“ podotkl náměstek.

Univerzální řešení pro podobné pozemky

Stávající územní plán s projektem Bytového domu Ládví v Davídkově ulici nepočítá. Navrhovaná územní studie pro sídliště Ďáblice, kterou 20. září představil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) zástupcům spolku Krásné Kobylisy a MČ Praha 8, tuto výstavbu podle odpůrců záměru vylučovala. Zhruba o měsíc později ale Rada hlavního města Prahy záměr schválila a 20. října byl do upravené verze územní studie doplněn.

„Existuje zde nesoulad mezi městskými organizacemi a nekoncepční přístup k takto významným změnám. Pokud IPR na základě rozhodnutí magistrátu změní během měsíce své odborné stanovisko o 180 stupňů, musíme se ptát, zda je skutečně stavba plánována v rámci koncepčního rozvoje sídliště, nebo jde o nešikovný výsledek politických zájmů snažících se o zvyšování kapacit městského bydlení,“ konstatovala Jana Rozmarová, předsedkyně spolku Krásné Kobylisy.

Marek Vácha, tiskový mluvčí IPR, uvedl, že výstavbu na daném pozemku nevyloučili. „Z našeho pohledu ale byla v rámci uvedené studie prioritní jiná místa. Po konzultaci s Pražskou developerskou společností však s možnou výstavbou v uvedeném místě problém nemáme,“ vysvětlil.

Bytový dům Ládví má být modelovým projektem, který klade důraz na udržitelnost a veškeré environmentální parametry, a to i z hlediska pohledu tzv. cirkulární ekonomiky. Vzhledem k modulárnímu řešení by samotná výstavba trvala v řádu jednotek měsíců a měla by tudíž jen minimálními dopady na okolí z hlediska dopravní zátěže či prašnosti ze stavby. Projekt domu by měl být navíc připraven přiměřeně univerzálně tak, aby v případě, že nebude v uvedeném místě realizován, byl přenositelný na jiné pozemky v Praze v majetku města.