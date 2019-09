Premiér Andrej Babiš včera dopoledne zavítal do Letňan, kde by rád postavil novou úřednickou čtvrť. Magistrát si už v minulosti ale vytyčil tři podmínky, za nichž by se tak mohlo stát. Pozemky, na nichž má komplex vzniknout, totiž patří hlavnímu městu.

Praha požaduje dostavbu Pražského okruhu, dobudování vnitřního městského okruhu státem a stavbu nové nemocnice, která by nahradila zastarávající Nemocnici Na Bulovce.

S nabídkou seznámím všechny radní

Místo výstavby nového špitálu ale Babiš během návštěvy Letňan navrhl vybudování traumacentra. „Představa pana premiéra, že nemocnici nahradí traumacentrem je mimořádně naivní a já mu ji velice rád vysvětlím,“ uvedl Hřib, který je vystudovaný lékař. „Já momentálně stále od pana premiéra nemám jasný závazek, jak si ten projekt vlastně představuje,“ dodal pražský primátor před večerní schůzkou. Ta skončila krachem.

Podle Babiše bylo jednání vedeno tak, že ho byl nucen opustit. Nabídku od státu má prý ale Hřib v písemné podobě. Obsahuje návrh financování vnitřního okruhu formou PPP projektu, návrh na stavbu traumatologického centra místo nemocnice a nabídku financování vnějšího okruhu z rozpočtu ŘSD.

"Nepravdu říkal pan primátor. Znovu opakuji, že zveřejním všechny dopisy, obeznámím všechny radní, aby se seznámili s naší nabídkou," uvedl dnes Babiš pro agenturu ČTK. Nabídka státu podle něj prospěje Pražanům, protože vznik úřednické čtvrti uvolní byty a budovy, jež mohou sloužit jako muzea.

Uzavřená kapitola?

"Já se obrátím na radní a nechť Praha si to řeší. Budeme v projektu pokračovat a uvidíme, jestli to stávající vedení magistrátu bude řešit nebo si počkáme na další, ale pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, s ním se nedá jednat, protože pak z takového jednání má člověk velké psychické trauma," dodal předseda vlády.

Podle Hřiba se předseda vlády nechal na úterní večerní schůzce slyšet, že Praha od státu jako takového nic nedostane. Primátor proto považuje celou věc za uzavřenou.

Projekt úřednické čtvrti podle něj nedával smyl už od prapočátku. „V seznamu budov, které se měly vystěhovat údajně z důvodu toho, že je potřeba zajistit ekonomičtější a ekologičtější provoz, byly i budovy, které byly velice nedávno rekonstruovány. Velice namátkou budova ministerstva životního prostředí ve Vršovicích,“ poznamenal.

Primátor Hřib se podle opozičních ODS a ANO při jednání s premiérem Babišem o možné vládní čtvrti v Letňanech chová arogantně. Místo toho by měl vyjednat pro Prahu co nejlepší podmínky a o projektu s předsedou vlády dále jednat. ČTK to řekli předsedové opozičních zastupitelských klubů Alexandra Udženija (ODS) a Patrik Nacher (ANO).

"Arogantní jednání pana primátora, které předvádí, a to i vůči nám jako opozici, tak způsobí, že Praha v budoucnu nedostane od státu ani korunu. Zodpovědný primátor by si měl sednout a vyjednat co nejlepší podmínky. On by se měl především starat o to, aby pro město získal co nejvíc peněz," řekla Udženija.

Primátor bojuje proti všem

"Bojovému postoji primátora upřímně nerozumím. Jednání jej asi zastihlo v rozpoložení, kdy bojuje proti všem, včetně svých koaličních partnerů (Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu), ať už šlo o mýtné nebo daň z nemovitosti, jinak jeho postoji nerozumím," řekl Nacher. Stát podle něj přišel s návrhem, který je výhodný pro obě strany. Podobnou cestou se podle něj vydaly i další metropole. "Je to trend, který zlepšuje chod státních úřadů a uvolňuje provoz v centru," řekl. Kromě budov pro úředníky by podle něj v Letňanech vznikly i byty a občanská vybavenost. "Je to win-win situace," dodal.

O stavbě vládní čtvrti by mělo vedení města s premiérem a vládou jednat. "Má se o tom nejdříve jednat a mluvit o tom, jak by to vůbec vypadalo, co by tam vzniklo. Ale ne stylem, kterým to dělá pan primátor," řekla Udženija.