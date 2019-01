Praha – Plán na důstojnou proměnu Václavského náměstí existuje už sedm let. A zdá se, že v šuplíku zůstane ještě nějaký čas. Po vleklém sporu mezi radnicí Prahy 1 a magistrátem o návrat tramvají jeho realizaci nyní odsouvá na neurčito nutnost odstranit z náměstí parkující auta.

KDY SE VIZE STANE REALITOU? Architekti z kanceláře Cigler Marani Architects s projektem přišli už v roce 2005. Dodnes se ale ani nezačalo. | Foto: Ilustrační foto

Neshody panují v otázce kam s nimi. To se projevilo i při včerejší veřejné diskusi na téma budoucnost Václavského náměstí. Dokud nebude jasno, dlouhé roky slibovaná revitalizace nezačne. Přestože politici slibovali start ještě v tomto volebním období. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký doufá, že řešením bude velké podzemní parkoviště pro 450 aut. Vzniknout by mělo pod Václavským náměstím, Panskou ulicí a ulicí Na Příkopě, přičemž výjezd by logicky byl situován do spodní částí náměstí. Národní památkový ústav, reprezentovaný Ondřejem Šefců se však s touto koncepcí neztotožňuje, přestože principiálně přesun aut z Václavského náměstí podporuje.

Šefců uvedl, že rampa pro výjezd aut by měla být umístěna v Panské ulici. Zde by ale Lomecký nerad ustupoval. Panská ulice prý auta nepojme.

Památkáři nechtějí projekt brzdit

Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu potvrdil, že cílem památkářů není brzdit revitalizaci jako takovou. Naopak vyzval Prahu 1 k jejímu zahájení i přes dosud nedořešenou otázku parkování a připustil další možnost jednání.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký však odmítl za této nejasné situace do projektu vložit veřejné prostředky. Kdy se tedy začne? A naplní starosta Lomecký své předsevzetí, že se tak stane ještě v tomto volebním období?

Lidé, účastní na včerejší veřejné debatě o budoucnosti náměstí, jsou skeptičtí. Volají po tom, aby se „Václavák" co nejdříve proměnil z hektického místa plného aut a přeplněných chodníků v poklidnou promenádu, kde bude místo parkoviště zeleň. S tím také počítá stále aktuální architektonický návrh kanceláře Cigler Marani Architects. „Je to návrh, který bude nejprve v dolní části realizován, i když s drobnými úpravami," sdělil už před časem Lomecký. Stěžejním a nejviditelnějším prvkem návrhu z dílny CMA je stromořadí, táhnoucí se po obou stranách po celé délce náměstí. Zjednodušeně se dá říci, že „Václavák" se zazelená a automobilů ubude.

„Je ještě nutno pečlivě dořešit kolizi jednoho z koridoru stromů s podzemním zasíťováním. Až dořešíme tento a některé další technické problémy, potlačíme projekt k územnímu rozhodnutí. Nechceme donekonečna diskutovat. Chceme se pohnout z místa," deklaroval rozhodně Lomecký. Je přesvědčen, že městská část nalezne v této otázce shodu s magistrátem.

Co architekti stále nabízejí?

„Takřka jistotou je rozšíření chodníků a zklidnění vozovky, která bude odstíněna alejí. Jedním ze základních principů zřejmě zůstává přesun parkujících vozidel z povrchu náměstí do podzemních garáží. Změny doznají povrchy chodníků. Veškerý mobiliář, jako například lavičky, přístřešky a stánky pak budou situovány lineárně, podél aleje a zklidněné vozovky," uvádí namátkou architekti CMA.