Šéf Spojených sil pro Prahu, do něhož patří i Kordová Marvanová, označuje dosavadní odmítání podpory ze strany koaličních partnerů za porušování dohod.

Podle Jiřího Pospíšila (TOP 09) má mít dostupné družstevní bydlení, které zmiňuje koalice v programovém prohlášení, podobu cílené podpory střední třídy. „Praha musí pomáhat nejen těm nejpotřebnějším a nejchudším, ale i zástupcům střední třídy. Proto je pro nás tento projekt mimořádně důležitý a mrzí nás, že ho prozatím naši koaliční partneři blokovali,“ postěžoval si Pospíšil.

Spor o příjmy

Městská podpora má spočívat v poskytnutí stavebních pozemků družstvům, která by před odkoupením parcel několik desítek let splácela úvěry za postavené domy.

Zástupci Prahy sobě i Pirátů v pražské vládě požadují, aby z tohoto vztahu plynuly městu solidní příjmy. „V návrhu předloženém paní Marvanovou se pouze konstatuje, že k převodu pozemků v budoucnu dojde za cenu v místě obvyklou. Není ale jasné, jestli má jít například o cenu za zastavěný, nebo nezastavěný pozemek. My chceme, aby se parcela počítala jako nezastavěná, což generuje podstatně vyšší cenu,“ upozornil radní Adam Zábranský (Piráti).

Nejen pro vyvolené

Jasná shoda podle něj není ani v tom, jestli by se částky splácené družstevníky formou nájmu měly při vyrovnání odečíst od kupní ceny.

Podle Pirátů i Prahy sobě by mělo město s vlastními pozemky nakládat s rozmyslem i proto, že jich nemá mnoho. „Chceme, aby tento projekt nebyl jen pro hrstku vyvolených, kteří se přihlásí v této době, ale aby to bylo udržitelné. Usilujeme o to, aby zjednodušeně řečeno příjmy z těch stávajících pozemků umožnily městu za třicet nebo čtyřicet let koupit další s podobnou velikostí,“ dodal Zábranský.

Také podle lídra zastupitelů za hnutí Praha sobě Jana Čižinského má být cílem celý proces replikovat. „Tak – aby řečeno metaforou – každá slepice přinesla dvě vejce místo jednoho,“ uvedl Čižinský.

Podle Kordové Marvanové už ovšem samotná spolupráce na projektu přinese Praze velký benefit v podobě možnosti odkoupit až třetinu bytů v každém domě pro klíčové profese, jako jsou učitelé, zdravotníci atd.

Cílem Spojených sil je pak to, aby družstevníci získali byt do vlastnictví po vyrovnání všech závazků přibližně o pětinu levněji oproti běžným tržním cenám. Má tak jít o jistou formu sociální politiky pro střední třídu.

Pomůže opozice?

„Náklady spojené s pořízením pozemku se díky zřízení práva stavby odsouvají až na fázi vypořádání, kde vznikne pro družstevníky dostatečný časový prostor, jak finančně vyřešit podíl na pozemku. Členové družstva navíc nebudou zatíženi břemenem hypotéky a jejich náklady na bydlení mohou být až o třetinu nižší, než je tržní nájem v dané lokalitě,“ prohlásila Kordová Marvanová. Ta se podle kuloárních zpráv pokusí projekt „protlačit“ na čtvrtečním zastupitelstvu s pomocí opozičních hlasů.

První náměstek primátora Petr Hlaváček, zvolený rovněž za Spojené síly, vnímá celou polemiku jako legitimní. Debata se podle něj týká detailů a vyplývá z toho, že v Česku chybí zkušenosti se stanovením budoucí hodnoty pozemků. „Jde o peníze a o závazky lidí. Proto je to celé třeba řádně rozmyslet, aby byl systém smysluplný a akceptovatelný,“ zdůraznil.