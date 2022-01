Náboje pro odchod ze současné koalice čerpá z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, kde koalice Spolu získala v Praze kolem 40 % hlasů voličů.

Se svými současnými partnery se TOP 09 rozchází v řadě klíčových problémů Prahy, především v oblasti dopravy. Nechce zavádět mýto za vjezd aut do centra a dostavět chce druhou ranvej Letiště Václava Havla, což naopak podle STAN může výrazně navýšit počet zahraničních turistů ve městě a znepříjemnit život lidem žijícím v okolí letiště nadměrným hlukem. Uskupení se liší i v názorech na vyhlášku o městské zeleni, která podle Pospíšilova výkladu reguluje pohyb psů ve městě.

„Rozcházíme se v tématech, STAN je více aktivističtější. Centrum by se nemělo uzavírat autům, máme jít cestou moderních technologií a ne restrikcí. Rezervovaní jsme i v otázce družstevního bydlení. Programově máme blíže k ODS, projekt Spolu považuji za úspěšný, to jsou dva hlavní důvody. Já pro něj budu hlasovat, rozhodne o tom ale naše vnitrostranická debata,“ řekl Pospíšil. Termín rozhodnutí ale dle jeho slov stanoven není a personální otázky nepřišly na řadu.

Petice volá po zalévání psích loužiček. Budeme venčit s lahvemi v rukou?

Nicméně předseda pražské organizace STAN Petr Hlubuček by si přál pokračovat v dosavadní práci. A tu hodnotí kladně. „Máme připravenou spoustu společných projektů. Minulou neděli jsme se bavili o možné pokračující spolupráci jako jedné z variant, které TOP 09 má,“ řekl Hlubuček.

Rovným dílem

Svým politickým partnerům dle svých slov nabídl paritní spolupráci, tedy že v případě volebního úspěchu si mandáty rozdělí rovným dílem a dohodnou se na společném primátorovi. „Netrváme na tom, že by byl ze STAN. Vhodný by byl někdo nad stranický, máme spoustu zkušených lidí, takového člověka nebude problém najít,“ myslí si Hlubuček. „Ve chvíli, kdy by TOP 09 šla se Spolu, my bychom šli do voleb jako STAN samostatně,“ říká předseda.

„Prosadili jsme klimatický plán města, bez TOP 09 bychom to nedokázali. Nevidím žádné rozporuplné téma, které by nás štěpilo na tolik, že bychom nedokázali spolupracovat v příštích volbách. Naši voliči se překrývají,“ říká Hlubuček. Vyloučil ale, tématem této nebo příští koalice bude zavedení mýta.

Mezitím představila pražská ODS svou kampaň nazvanou Praha na hlavu. Zaplavit s ní chce billboardy a LED obrazovky po městě a nechce si nechat ujít svůj hlavní cíl - získat primátorský post.

Podle zákulisních informací koalice Spolu na pražské platformě nabídla poměr kandidátů 7 : 4 : 1 v pořadí ODS, TOP 09 a lidovci. Lídrem by pak měl být kandidát ODS.

Společné cíle

Jiří Pospíšil (TOP 09) a Tomáš Portlík (ODS).Zdroj: archiv TOP 09„Parlamentní volby ukázaly, že spolupráce s TOP 09 smysl má. Máme k nim programově a ideově blízko, jsme připraveni jít s nimi do koalice. O tom, kdo by mohl být primátor, se kuloárně bavíme, spíše se ale bavíme o tom, co bychom chtěli dokázat,“ řekl Tomáš Portlík, předseda pražského regionálního sdružení ODS a starosta Prahy 9.

„Je škoda, že Jiří Pospíšil nevyužil možnosti řídit město exekutivně a doufám, že se v nové koalici této možnosti chytne a napraví to. Je fér, aby se současnou koalicí dovládnul a my, abychom v něm měli v budoucnu koaličního partnera,“ dodal Portlík.