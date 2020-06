Pojem „baugruppe“ v hlavním městě výrazně zněl před pěti lety, kdy se magistrátní Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) podílel na přípravách výstavy architektů s názvem „Baugruppe ist super!“ s podtitulem Inspirace z Berlína. Právě v německém hlavním městě totiž takto pravidelně vzniká pár procent nových bytů. Komunitní výstavba se uplatňuje také v Hamburku či Freiburgu, zkušenosti už mají také ve Švýcarsku nebo Dánsku.

Jenže v Česku od té doby nenastal žádný výrazný pokrok. Do konceptu zapadá snad jen rekonstrukce jedné z pražských vil, na níž se podílely tři spřátelené rodiny podle návrhů z dílny No Architects. A v čem vlastně spočívá „baugruppe“? Dalo by se říct, že při aplikaci tohoto konceptu do praxe je člověk sám sobě developerem. Skupina lidí si sama zařídí úvěr od banky, objedná si architekta, projektového manažera a další potřebné náležitosti.

„Baugruppe přináší do města aktivitu jednotlivých lidí a zpravidla zajímavou architektonickou kvalitu,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Jeho strana TOP 09 měla netradiční řešení bytové krize zmíněné už v kampani před komunálními volbami v roce 2018. Hlavní roli v aktuální vizi radních hraje nově založená příspěvková organizace Pražská developerská společnost.

Máte zájem o „baugruppe“?

Do soutěže o možnost postavit dům na městském pozemku se může přihlásit spolek, který splní městem předem stanovená pravidla. Město pak vybere takový spolek, který bude daným podmínkám vyhovovat nejlépe. Zájemci se mohu již nyní informovat na spolkyprobydleni@praha.eu.

Spolkové bydlení představuje podle odborníků rovněž jakousi formu „rozumné privatizace“, protože by z něj mohly profitovat i pražské radnice. „Praha takto zhodnotí městský pozemek a navíc získá tolik potřebné byty. Členové spolku si vytvoří projekt podle svých představ a ještě ušetří nemalé peníze, neboť neplatí marži developerovi. V kombinaci s výhodným financováním a prodlouženou dobou úvěru by splátka za byt o velikosti 75 metrů čtverečních nepřesáhla deset tisíc korun měsíčně,“ vysvětlil zastupitel Pavel Zelenka (Praha sobě), předseda magistrátního výboru pro bydlení.

Vedení metropole uvádí, že aktuální cena bytů se v Praze pohybuje v hladině okolo 110 000 korun za metr čtvereční a podle analýz by spolkové bydlení šlo pořídit se skoro o polovinu nižšími náklady. Architekt Lukáš Houser na webu Baugruppe.cz upozorňuje, že je potřeba „nalezení optimálního řešení ve spolupráci s odborníky, jak poskytnout obecní pozemky k výstavbě“.

„Aby byl zajištěn úspěch tohoto projektu, musí spojit síly právníci, architekti, developeři i volení zástupci,“ píše propagátor spolkového bydlení dle německého vzoru. Nyní magistrát plánuje, že by se principem „baugruppe“ mohlo stavět už příští rok. Praha dokonce vytipovala osm lokalit (Ohradní, Bulovka, U Plynárny, Lipence, Závist, Zlíchov, Vysočanská, Perucká) a další chce najít ve spolupráci s městskými částmi.

Praha získá byty k vlastnímu využití

„Město v každém projektu získá část bytů k vlastnímu využití, které bude pronajímat profesím nezbytným pro chod města, jako jsou zdravotníci, učitelé či hasiči,“ popsal radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

Jak už dříve upozorňovali experti, spolkové bydlení pomáhá urbanistickému rozvoji, protože pozemky jsou většinou pro developery nevhodné pro jejich záměry. Bez „baugruppe“ by různé proluky a parcely zůstaly ležet ladem. Podobná výstavba by mohla být v budoucnu alternativou domovů důchodců.

Profesní web Stavebnictvi3000.cz však před časem upozornil na jeden z možných problémů: „Priority lidí se časem mění a je pravděpodobné, že bude osazenstvo domu chtít do budoucna žít odlišně, odstěhovat se, bude zdravotně indisponováno či nastane jiná změna (zahraniční statistiky dokazují, že se v bytovém domě vymění průměrně jedna domácnost za deset let).“

Ale na to nejdůležitější bychom skoro zapomněli – financování celého systémů. Podle magistrátu bývá v případě „baugruppe“ rozloženo na několik generací, čímž tak odpadne často neúměrná zátěž mladých rodin, které si potřebují pořídit vlastní bydlení.

„Na vývoji modelu financování město spolupracuje s Komerční bankou. Jaký finanční produkt zvolí, to bude záležet na samotných spolcích,“ uzavřel mluvčí Vít Hofman. Speciální úvěry v Německu fungují. Zatím není jasné, zda bude českým průkopníkem Praha a zda si její obyvatelé budou moci za pár desítek let říci: „Baugruppe ist super!“.