Spor se táhne od konce roku 2019, kdy se lidé žijící na rohu ulic Jeremenkova a Na Strži dozvěděli, že dva metry od domu budou mít po několik let staveniště, kvůli kterému padne k zemi přibližně stovka stromů před jejich bytovkou.

Nový kloubový autobus brázdí linky pražské MHD, nabízí také více sedadel

Pankrácká společnost, jež zastupuje část obyvatel z bytovky SVJ Kovařovicova, odmítla totiž přistoupit na dohodu s dopravním podnikem, jenž výměnou za stažení odvolání nabízel přepracování projektu. Plocha staveniště se měla výrazně zmenšit, nad stavební jámou měla také vyrůst hala proti hluku a prachu a lidé v bytovce by navíc dostali zdarma nová okna. Tyto změny měly stát 100 milionů korun navíc v rámci projektu za desítky miliard.

„Vzhledem k tomu, že spolek ani SVJ neakceptovaly naši nabídku, že bychom káceli pouze 33 stromů namísto 109 a zmenšili zábor staveniště a změnili způsob těžení, tak jsme projekční práce na této změně zastavili. Jediné, co jsme udělali, abychom jim vyšli vstříc, tak jsme omezili kácení o 20 stromů v blízkosti domu,“ popsal náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Předsedkyni spolku Marii Jelínkové náměstek také nabízel několik osobních schůzek, kde si kompromisy měli navzájem vyjasnit. „Schůzku s náměstkem odmítám, není o čem se bavit. Jediná možnost je podat odvolání,“ řekla Jelínková Pražskému deníku v červenci. Snahu o kompromis označuje za podvod. „Ve spisu se objevilo jen pár stažených stromů, jednalo se asi o osm stromů, které už neexistovaly nebo je nalomila vichřice. K žádné úpravě projektové dokumentace nedošlo,“ tvrdí nyní Jelínková. Podle Scheinherra plánoval dopravní podnik novou variantu do projektu zapracovat do konce července.

Pouze obstrukce, tvrdí náměstek

Kromě toho spolek nepochodil s odvoláním ohledně přestavby křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži,v této věci ve prospěch Prahy rozhodlo ministerstvo pro místní rozvoj. Stavební povolení bylo vydáno 5. ledna, spolek ho zdržel téměř o rok. „Je to od nich jasné obstrukční chování, v té křižovatce se nic nekácí, nic se neničí, jen se vylepšují pěší trasy, přechody pro chodcea vznikne vstup do metra,“ řekl Scheinherr. „Obě tato povolení jsou ihned pravomocná a nedá se proti nim odvolat, je možný pouze přezkum u správního soudu, ten už ale nemá odkladný účinek na stavební povolení,“ vysvětlil náměstek.

Štědří Pražané: V metropoli nakoupili přes 25 tisíc kuřat a 705 koz

Ten Jelínková také využije. „Žaloby budeme podávat proti meritorním rozhodnutím (rozhodnutí v dané věci soudem nebo správním orgánem, pozn. red.). Všechny orgány veřejné správy spolu kolaborují, spolupracují, přestože by tak činit neměly. Jediný, kdo to může objasnit, je soud,“ řekla Jelínková. A stavbu se bude opět snažit co nejvíce oddálit. „Žalobce může požádat o přiznání odkladného účinku ke správním žalobám. To my přirozeně budeme dělat,“ oznámila Jelínková. Dlužno uvést, že každý měsíc zdržení znamená zvýšení ceny o stovky milionů kvůli rostoucím cenám materiálů.

Spolek se odvolal i proti vydanému nepravomocnému stavebnímu povolení na hlavní stavbu metra, což by podle náměstka mohlo být vypořádáno v řádu několika měsíců, pokud však ministerstvo dopravy odvolání zamítne. „Jakmile přijde rozhodnutí, jsme připraveni zahájit stavbu,“ dodal.