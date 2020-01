Jenže to se podle spolku občanů, kteří žijí kolem frekventované ulice ústící z tunelu Blanka směrem ven z metropole. Denně tudy projedou desítky tisíc aut. Holešovičky pro lidi uvedli na oficiální facebookové stránce, že žaloba byla nejkrajnějším řešením: „Původně jsme neměli v úmyslu po ní sáhnout.“

Jenže k tomuto rozhodnutí spolek dotlačily údajně zmanipulovaná studie o kvalitě ovzduší, snížení prioritizace řešení hluku z dopravy V Holešovičkách i už zmiňované nedodržení podmínek stavebního povolení tunelu Blanka. „Našim cílem není zavřít Blanku. Chceme jen, aby zákony a povinnosti neplatily jen pro náš občany, ale také pro ty, co naše město spravují,“ uvedli zástupci spolku na sociální síti a dodali, že jim je moc líto, že museli udělat tento krok za vlády koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která se podle nich problémům Holešoviček věnuje historicky nejvíc a nejpoctivěji.

Žaloba byla podána už v prosinci loňského roku a spolek tvrdí, že patrně se k ní nepřipojily městské části či další zájmové skupiny, byť některé z nich (třeba Praha 6) magistrátní krok ohledně kolaudace kritizovaly.

A co tedy obyvatelům vadí konkrétně? „U mladších dětí se projevují časté infekty horních cest dýchacích, nejmladší dítě je v péči plicní ambulance s trvalou léčbou. Rodiče si musí brát každý rok volno, aby s dětmi mohli odjet na léčebný pobyt do lázní, v průměrné délce šesti týdnů,“ píše se v žalobě podle webu ČT24.

U této dopravní stoky není k žití

„I když se současná koalice zavázala tento problém řešit, tak kolaudací Blanky a již několikátým odložením studie o zahloubení naší ulice, spíš dokládají, že to pro ně priorita není. Přemýšlíme, co dál, u této dopravní stoky není k žití,“ cituje Česká televize jednoho z místních. Předseda spolku Holešovičky pro lidi Michal Trník pak řekl, že se členové bojí, že při jejich „nečinnosti by šlo o vznik nebezpečného precedentu do dalších dopravních staveb“.

Pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) se brání, že žaloba směřuje na magistrátní odbor pozemních komunikací a drah, který rozhodnutí o kolaudaci v říjnu 2019 vydal. Do té doby stavba otevřená v roce 2015 fungovala ve zkušebním provozu. Podle advokátky Petry Humlíčkové však směřuje na magistrát jako celek.

„Jsem si samozřejmě vědom negativních dopadů automobilové dopravy v ulici V Holešovičkách. V nejbližších týdnech bude odevzdána prověřovací studie, která ukáže nejlepší možné řešení. Pro léta 2020 až 2022 počítáme s investicí 55 milionů korun do neutěšené stávající situace. Počítáme zde i s doprovodnými protihlukovými opatřeními,“ doplnil radní Scheinherr pro ČT24.