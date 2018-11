Společně proti anonymitě „Jižáku“. Na sídlišti budují sousedskou klubovnu

Jížní město - tedy pro Pražany známý „Jižák“ - musí občas bojovat proti předsudkům některých obyvatel ostatních částí hlavního města. Domácí se rozhodli něco udělat s dosavadní anonymitou sídlištního života. Dvacet rodin založilo v této lokalitě první sousedskou klubovnu, kde budou pořádat akce pro všechny generace.

Potřeba klubovny vzešla z řad členů nedaleké Komunitní zahrady Vidimova, kterou tvoří přibližně padesát rodin z okolí. K aktivitě se připojilo také několik členů stále více se v Praze rozrůstající sítě KPZ – komunitou podporovaného zemědělství.

Zakladatelé projektu doufají, že se tím upevní sousedské vazby a vytvoří se přátelské vztahy. Projekt podpořila Nadace Via v rámci programu Živá komunita, který pomáhá komunitně smýšlejícím lidem také na jiných místech metropole.

„Živá komunita je program, kterým chceme podpořit skupiny aktivních lidí, kteří mají chuť a nápad na oživení svého okolí. Ale není to jen o proměně parku či založení komunitního centra. Naším záměrem je vytváření větší sousedské pospolitosti – a to vidíme, když se nakonec do projektu zapojí větší část obce či městské části a lidé vytváří něco pro sebe společnými silami,“ uvedla v tiskové zprávě Michaela Rázgová, programová manažerka Nadace Via.

Prostory v Praze 11 teď budou dobrovolníci zvelebovat. Klubovnu se pokusí vybavit a oživit. V zázemí se budou pořádat různá setkání, oslavy, workshopy, diskuze nebo promítací večery. Část aktivit bude omezena pouze pro členy klubovny, jiné budou otevřeny i pro širší veřejnost, upozorňuje nadace.