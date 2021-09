Za každý zdolaný kilometr, který bude zaznamenán pomocí aplikace, připíší partneři akce 10 korun pomoci ke konkrétním příběhům, které pomůžou opuštěným dětem. Novinkou je, že je dopředu známa částka, která bude pomáhat. Nadcházející víkend čeká všechny účastníky happeningu speciální výzva s názvem TERIBEAR long weekend challenge.

Pokud od soboty 26. září do pondělí 28. září společnými silami nasbírají 1 milion korun, bude tento milion jako poděkování všem zapojeným zdvojnásoben. Na konto pomoci se tak nepřipíše jeden, ale rovnou miliony dva! Pokud se jeden milion korun nenaběhá, běží se dál ve stejném módu jako doposud.

TERIBEAR LONG WEEKEND CHALLENGE

Princip akce se očividně osvědčil, zapojují se účastníci všech věkových kategorií po celé České republice i za jejími hranicemi. „Nezáleží na tom, jestli se kilometry pomoci sbírají při cestě do obchodu, procházce po lese nebo při běhu. Víc, než samotný výkon je ochota zapojit se a podpořit dobrou věc. Každý krok se počítá a my jsme za to velmi vděční,“ uvádí říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

„Proto jsme se rozhodli podpořit snahu všech tím, že na nadcházející prodloužený víkend připravíme speciální výzvu.“ Pokud se ta následující víkend, tedy od 26.9. do 28.9. nasbírat chůzí nebo během pro opuštěné děti jeden milion korun, rozhodli se pořadatelé jako poděkování za zápal účastníků částku zdvojnásobit. „Ke zdolanému milionu přidáme díky partnerům ještě jeden navíc. V současné době je navíc dobré na pohyb nezapomínat a posilovat imunitu, když to pomůže i druhým, můžeme z toho mít dvakrát dobrý pocit,“ dodává Sverdlinová.

Jak se zapojit?

Stačí si zdarma stáhnout běžeckou aplikaci Strava, zaregistrovat se na webových stránkách a spárovat aplikaci s „teribear leaderboardem“. Postup jak na to, je krok po kroku uveden na www.teribear.cz. I v tomto roce bude zachován princip podpory ze strany veřejnosti prostřednictvím registračního poplatku. Ten půjde, jako v uplynulých ročnících, formou veřejné sbírky na pomoc dětem a umožní získat více podpory pro aktivity nadace.

Výše příspěvku veřejnosti se oproti předešlým rokům nemění, zůstává jednorázově 200 Kč. Účastníci letošního virtuálního happeningu se můžou registrovat v kategoriích muž, žena a dítě do 15 let. Je možné zúčastnit se také pod hlavičkou týmu nebo rodiny. Okruhů pomoci je celkem 11, jedná se o 10 konkrétních oblastí, 11. okruh pomoci je bez preferencí. Nadace pamatovala i na školy, které se pravidelně v hojném počtu zapojovaly. Letos se mohou ve zjednodušeném módu opět přidat a jednorázově každá třída svým pohybem přispět 500 Kč.