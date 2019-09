Kampus univerzit VŠCHT a ČVUT ožil mladými lidmi zapálenými pro vědu. Návštěvníci si mohou vědu doslova osahat. V ústavu Akademie věd představují například výzkum potravinových řas. „Jde o potravinu budoucnosti, s tímto projektem jedou výzkumníci na Expo do Dubaje,“ uvádí Irena Krumlová, koordinátorka festivalu.

„Věda je hlavně legrace, radost a zábava. Přeji mladým lidem, aby si tuto radost užili a aby šli studovat a pak šli pracovat do Akademie věd a hráli si celé dny s legračními přístroji a byli za to dobře placeni,“ řekl na zahájení festivalu prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy Jan Konvalinka.

Stánky lékařských fakult nabízí simulace operací lidského těla. VŠCHT pro změnu slaví 150 let objevení periodické tabulky prvků. „Univerzity ukazují strašně moc. Například ČZU má úžasného zemědělského robota Spider 3, který funguje jako měsíční vozítko,“ dodává Krumlová.

Například elektrotechnická fakultu ZČU vyvinula detekční rukavice a oblek pro hasiče. Rukavice umí vyhodnotit splodiny a sílu požáru a veškeré nebezpečí, které by mohlo hasiče při požáru potkat. V současné době nápad mladých vědců převzali soukromé firmy a oblek s unikátní technologií vyvážejí do zahraničí, kde je o ni obrovský zájem. „Ti, kdo to vyvinuli, si zaslouží, aby se o nich vědělo, jelikož zachránili mnoho životů,“ dodává Krumlová.

Mezi další zajímavosti patří zkušební jízda elektromobilem, simulace nárazu v autě, výstava České zbrojovky, kamenická škola z Hořic využívající moderní technologie v sochařství či dílny Kutil junior. „Ty dílny jsou i pro dospělé, jelikož ne každý umí vzít do ruky šroubovák,“ říká Krumlová.

Není zapotřebí se nijak registrovat, přijít může kdokoliv. Program potrvá až do 23 hodin. A například celní správa nabízí každou hodinu ukázky psích specialistů. „Mají s sebou Jack Russell teriéra, který je mimořádně ostrý a umí vyhledávat například tabák,“ dodává Krumlová.

Akce probíhá již sedmým rokem. První ročník vznikl pod názvem Chemický jarmark. Protože měl velký úspěch, tak se organizátoři rozhodli pokračovat. Přizvali si ČVTU a vznikla z toho vědecko-technologická laboratoř pod širým nebem. „Akce se rozrůstala a rozrůstala, tak jsme přizvali humanitní obory, což se ukázalo jako velmi dobrý krok. Humanitní obory mají hodně co ukázat, důkazem toho je Ústav pro českou literaturu, který představuje padělatelské hnízdo o tom, jak naši předci falšovali historii,“ uzavírá Krumlová.