Jako předvánoční dárek Pražanům i návštěvníkům metropole prezentuje vládnoucí koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) novinku, kterou dopravní podnik hlavního města od pátku testuje v několika stanicích metra. Informační tabule zobrazují příjezd nejbližších dvou vlaků v obou směrech. Po půl roce magistrátní společnost pilotní provoz vyhodnotí a případně monitory vybaví další stanice pražského metra.

Pražský dopravní podnik (DPP) ve vestibulech pěti stanic metra spustil pilotní provoz zobrazování příjezdů nejbližších souprav. | Foto: DPP

Tu situaci zná asi každý z nás. Potřebujete stihnout důležitou schůzku, bojíte se, že přijdete pozdě do práce nebo do školy. A tak se na eskalátorech vyhýbáte ostatním a dole běžíte na metru, přičemž zrychlíte, když přijíždějící soupravu slyšíte - avšak často nelze určit, jestli je to zrovna váš směr, navíc hrozí srážky s vystupujícími, na které „vybafnete“ zpoza sloupu.