Špatně zaparkovaná kola často blokují centrum metropole

Počet volně odložených sdílených kol podle Prahy 1 v minulém roce stoupal. Problém je v nedostatku stojanů, městská část je ale ve správě mít nechce.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

U veřejného osvětlení, zábradlí či u dopravních značek. Tam všude šlo narazit na zaparkovaná sdílená kola. „Úřad i vedení MČ zaznamenaly v minulém roce vzrůstající počet volně odložených sdílených kol,“ popsala mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Podle provozovatele služby se ale situace týkala spíše předchozí sezony.

„Docházelo k tomu primárně v roce 2016, což jsme vyřešili tak, že jsme tuto část zcela vypustili z naší zóny,“ uvedla Nina Adamcová ze společnosti Rekola s tím, že příčinou byl nedostatek městských cyklistických stojanů. Těch je na území městské části něco přes dvacet, což se ukazuje jako nedostačující.

Více stojanů

Řešením by tak mohlo být zvýšení množství městských stání, kam by uživatelé mohli kola odkládat. Tak už to funguje například v Praze 7. „Na základě dat, která jsme jim poskytli a která nabízíme každé městské části, postavili stojany tam, kde chyběly,“ připomněla Adamcová.

Rozšiřováním množství stání se Praha 1 ani provozovatelé sdílených kol nebrání, právě naopak. „Do budoucna chceme podporovat umisťování stojanů v přiměřeném počtu za předpokladu, že budou sdíleny všemi druhy cyklistických uživatelů,“ vysvětlila Blažková. Jednotlivé organizace, jež nabízejí sdílení kol, by tak neměly uživatelům nabízet vlastní stanoviště, která by zahltila ulice památkové rezervace.

Spor o péči o stání pro sdílená kola

Problémem ale je, kdo bude o stanoviště pečovat. Městský systém je totiž momentálně nastaven tak, že městské části vytipují lokality a Technická správa komunikací stání rozmístí. Následná údržba je ale v režii městské části. Právě s tím má Praha 1 potíž. „Instalace cyklostojanů v Praze 1 je ovlivněna nevolí MČ přebírat je do své správy a údržby,“ potvrdila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Podle Prahy 1 by totiž o stanoviště měla pečovat právě TSK, a ne příslušná městská část. „Neumíme si vysvětlit, proč se TSK stará o technický stav vozovek, chodníků a náměstí, dopravní značení či zábradlí a neměla by se starat o cyklostojany,“ vyjmenovala Blažková. Ty jsou totiž z pohledu městské části také součástí dopravních zařízení.

„Vysoká poptávka po ponechávání kol na našem území povede k potřebě umístění dostatečného počtu stojanů a následná správa by byla pro městskou část dalším výdajem směřujícím do cizího majetku,“ vysvětlila mluvčí důvod, proč se vedení městské části brání péči o stání pro bicykly.

Sezona sdílených kol začne na konci března, do té doby se problém s péčí o cyklostání těžko podaří vyřešit.

Pokuta za špatné parkování

Mezitím mohou provozovatelé sdílených kol chybující uživatele kontrolovat a pokutovat. „Při nahlášení nevhodně stojícího kola kontaktujeme uživatele. Pokud není schopný kolo přeparkovat sám, posíláme tam naše servismany,“ vysvětlila Adamcová.

Zároveň společnost uživatele upozorňuje, jak správně parkovat. „Klademe velký důraz na respekt k veřejnému prostoru tak, aby kola nepřekážela chodcům nebo například handicapovaným,“ připomněla Adamcová.

Hříšníkovi, který ponechá stroj mimo tzv. růžovou zónu, se automaticky zaúčtuje i jednorázová pokuta ve výši 320 korun. Aplikace cyklistu upozorní na to, že kolo vrátil na špatné místo, a má proto šanci bicykl umístit tam, kam patří.