Lidé v Česku a na Slovensku se mohou zapojit do soutěže, jejímž cílem je objevit pozoruhodné předměty přibližující vztahy obou zemí a osudy jejich obyvatel. Věci s nejzajímavějšími příběhy se stanou součástí společné výstavy Národního muzea a Slovenského národního muzea, kterou bude příští rok hostit Bratislava a Praha u příležitosti sto let od vzniku Československa. O projektu "Hledáme předmět s příběhem" dnes ČTK informovala Kristina Kvapilová z Národního muzea.

Hledáme předmět s příběhem. | Foto: Web NM

Soutěžící mohou do konce ledna vyfotit zajímavou věc, kterou vlastní, a umístit ji spolu s jejím stručným příběhem na webové stránky výstavy www.cesko-slovensko.eu. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez rozdílu věku.

Společný projekt muzeí

„Ty nejzajímavější předměty a příběhy ze společných dějin Čechů a Slováků se stanou součástí výstavy a pomohu nám vyprávět nejen příběh našeho moderního státu, ale též ukázat, jak se v něm lidem opravdu žilo," uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Šéf Slovenského národního muzea Branislav Panis připomněl, že během téměř 75 let spolužití vznikly mezi oběma národy neopakovatelné vazby, které přetrvávají i po rozdělení na dva samostatné státy. "Mnozí z těch, kteří Československo zažili, mají doma různé předměty, které zhmotňují dobré česko-slovenské vztahy. Věřím, že občané obou států se rádi zapojí do našeho projektu," dodal Panis.

Projekt obou národních muzeí nazvaný Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava začne v dubnu 2018 na Bratislavském hradě. V říjnu se přesune do Prahy, kde bude výstava slavnostně zahájena u příležitosti znovuotevření historické budovy Národního muzea po několikaleté rekonstrukci.

Konkrétní lidské osudy

Výstava připomene založení Československa v roce 1918 i všechny klíčové okamžiky společných dějin - budování republiky, její rozdělení během nacistické okupace, poválečné obnovení společného státu Čechů a Slováků, komunistickou diktaturu, snahy o uvolnění poměrů v roce 1968 a následnou sovětskou okupaci i období po pádu komunismu v roce 1989, jež vyústilo v rozpad federace. "Především bude prezentovat to, co oba národy spojovalo, ale i rozdělovalo a v konečném důsledku vedlo k rozpadu Československa," poznamenala Kvapilová.

Výstava bude založená na konkrétních lidských osudech, které formovaly dějiny Československa. Kromě velkých politických událostí přiblíží třeba to, jak lidé trávili volný čas, jak fungovalo dopravní spojení českých zemí a Slovenska, jaké byly ekonomické podmínky či život církví. Bude dokumentovat takové fenomény doby, jako například povinnou vojenskou službu, úspěch slovenské populární hudby v českých zemích i oblíbené slovenské televizní pondělky.