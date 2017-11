Soud vynese třetí rozsudek v kauze zneužití zpravodajství

V kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství dnes padne u Obvodního soudu pro Prahu 1 v pořadí již třetí rozsudek. Aféra kolem někdejší šéfky premiérova kabinetu Jany Nečasové (dříve Nagyové) přispěla v roce 2013 k pádu vlády Petra Nečase (ODS). Premiérova milenka podle obžaloby nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby sledovali jeho tehdejší manželku a také dva zaměstnance úřadu vlády.

Jana Nečasová (dříve Nagyová) a Petr Nečas. Foto: Deník/ Milan Holakovský

Vedle Nečasové čelí obvinění někdejší šéfové Vojenského zpravodajství Milan Kovanda a Ondrej Páleník a také zpravodajec Jan Pohůnek. Vinu odmítají s tím, že neprováděli sledování, ale tzv. kontrasledování kvůli tomu, že se premiér obával o bezpečnost své rodiny. Státní zástupce Rostislav Bajger požaduje pro obžalované nepodmíněné tresty vězení od tří let a čtyř měsíců do tří let a deseti měsíců.

Rozsudky zrušil odvolací soud



Obvodní soud se kauzou zabývá celkem počtvrté. Původní soudkyně Helena Králová nejprve Nečasové uložila trestním příkazem podmínku, následně v hlavním líčení dvakrát vynesla zprošťující verdikt.

Oba rozsudky zrušil odvolací soud, který naposledy nařídil i výměnu soudkyně za Pavlu Hájkovou. Ministr spravedlnosti podal na Královou kvůli způsobu rozhodování v této i dalších kauzách kárnou žalobu.