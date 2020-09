Odvolací jednání s německým turistou Benjaminem Wittigem viněným z posprejování Karlova mostu, které se mělo konat v úterý, musel pražský městský soud zrušit. Muž požádal o přeložení zasedání kvůli opatřením proti šíření nákazy nemoci covid-19. Třicetiletému Němci udělil prvoinstanční soud za poškození památky loni v listopadu roční podmíněný trest a stotisícový peněžitý trest, cizinec se odvolal.

Dvojice cizinců posprejovala pilíř Karlova mostu, podezřelé zadrželi strážníci. | Video: MP Praha

Plzeňská projde významnou opravou

V sobotu vypukne rozsáhlá rekonstrukce Plzeňské ulice v úseku od muzea Trabant po křižovatku s ulicí Bucharova, a to v obou směrech. Práce by měly být hotovy v listopadu. Na jaře by pak měla následovat další etapa. Technická správa komunikací bude práce provádět v obou jízdních směrech zároveň, doprava bude svedena vždy do jednoho jízdního pruhu. Povrch vozovky bude asfaltový, povrch autobusových zastávek pak z kamenné dlažby.