Lékař Dbalý se soudu opět omluvil, netrvá však na své přítomnosti

Obžalovaný lékař Vladimír Dbalý se opět omluvil z hlavního líčení v kauze zmanipulovaných tendrů pražské Nemocnice Na Homolce, a to kvůli pokračující pracovní neschopnosti. Tentokrát ale požádal, aby se jednání konalo v jeho nepřítomnosti, a soud tak dnes mohl téměř po roce pokračovat. Předsedkyně senátu dopoledne zrekapitulovala uplynulé řízení. Na pátek má předvolané znalce k zhodnocení duševního stavu Dbalého.

Lékař čelí obžalobě za to, že jakožto ředitel nemocnice získal při zakázce na digitalizaci chorobopisů a při nákupu gama nože více než 27 milionů korun na úplatcích. Soud začal už v lednu roku 2016, naposledy se jednalo počátkem loňského dubna. Dbalý pak hlavní líčení opakovaně oddálil tím, že zaslal zdravotní omluvenku a zároveň trval na své osobní účasti. Soudkyně Silvie Slepičková ho proto loni na podzim poslala na pozorování do psychiatrického ústavu, který potvrdil, že je schopen účasti u soudního jednání.

Dbalého deník

Vedle Dbalého se z aktuálního jednání omluvil i jeden ze spoluobviněných, bývalý vysoce postavený úředník z ministerstva zdravotnictví Pavel Kocourek. Slepičková dnes zabránila dalším možným průtahům v řízení. Upozornila obhájce, že podle trestního řádu musí být hlavní líčení provedeno znovu, jestliže od odročení uplynula dlouhá doba a jestliže obžalovaní nesouhlasí s tím, že postačí přečtení podstatných obsahů dosavadních protokolů. "Jestliže souhlasit nebudete, pak bych trvala na osobní účasti obžalovaných Dbalého a Kocourka, a to tak, že do hodiny tady oba budou, jinak je nechám předvést policií," sdělila. Obhájci po tomto stanovisku na opětovném provedení celého hlavního líčení netrvali.

Hrozí mu až 12 let

Zatím není zřejmé, zda se Dbalý dostaví k pátečnímu projednávání svého zdravotního posudku. Jeho právnička Katarína Kožiaková Oboňová ČTK řekla, že o tom s klientem zatím nehovořila. "Je to na jeho rozhodnutí. On se omluvil pro dnešek. Jestli se bude chtít omluvit i na pátek, to se uvidí," uvedla.

Dbalému hrozí za zmanipulování tendrů až dvanáctileté vězení. Spolu s ním sedí na lavici obžalovaných i jeho někdejší náměstek a zároveň primář chirurgie Michal Toběrný a dalších pět lidí.