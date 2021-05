Hlavní město bude v dodávkách tepla a elektřiny v roce 2030 z jedné třetiny soběstačné a lidem se v něm bude výrazně lépe dýchat. To jsou ambiciózní cíle klimatického plánu, který budou v příštích týdnech schvalovat radní.

Dokument čítá 69 projektů celkem za 230 miliard korun. Peníze si na ně chce město zajistit z evropských fondů, aby však na ně dosáhlo, musí část zafinancovat samo. „Potřebujeme, aby Praha dala 50 miliard korun, což je ročně kolem dvou miliard, je to investice, která v konečném důsledku sníží provozní výdaje,“ soudí náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN), který plán představil.

Podle radního jsou evropské peníze na dosah ruky a Praha nesmí zaspat. „Když zůstaneme v době uhelné, nedosáhneme na peníze z EU a budeme muset platit emisní povolenky a navíc budeme ničit životní prostředí,“ soudí náměstek s tím, že evropské peníze pomohou obnovit ekonomiku.

Nejzásadnější tisk volebního období?

Dokument představuje konkrétní kroky plnění klimatického závazku, ke kterému se Praha před dvěma lety přihlásila a jenž ji zavazuje snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 45 procent oproti roku 2010 a do roku 2050 pak z metropole vytvořit zcela bezuhlíkové místo.

Podle strategie má dodávky tepla z uhelné elektrárny v Mělníku nahradit teplo z čističky odpadních vod na Císařském ostrově, která po rekonstrukci bude sloužit i jako teplárna.

Elektřinu město bude získávat ze solárních panelů na střechách, počítá se s pokrytím 20 tisíců domů. „Celkový výkon fotovoltaiky by mohl být 550 MW,“ odhaduje Jaroslav Klusák, energetický manažer metropole.

Pilotní projekt fotovoltaiky již běží na Černém mostě na dvou bytových domech. Podporu dlouhodobých projektů chce Hlubuček vyjednat od všech 11 pražských radních a ideálně i od opozice. Pokud projde radou, budou jej ještě v květnu schvalovat zastupitelé.

„Je to nejzásadnější tisk tohoto volebního období za celé vedení města. Chci, aby se k tomu přihlásili všichni a propsali klima plán do svých gescí, aby to nebylo plácnutí do vody. Česká republika bohužel žádný klimatický plán nemá, budeme v Praze leadery,“ soudí Hlubuček.

Líbivá politika, zní z ODS

Opoziční ODS se k ambicióznímu plánu staví skepticky, předseda jejích zastupitelů Zdeněk Zajíček jej označil za politickou proklamaci. „Cílem je zjevně přihlásit se k mediálně líbivé politice přijímání různých dlouhodobých závazků a cílů v oblasti ochrany ovzduší,“ soudí Zajíček.

Největším problémem jsou podle něj náklady 230 miliard. „To je zcela mimo realitu rozpočtových zdrojů města, i kdybychom k tomu připočetli různé energetické úspory, dotace a další zdroje,“ říká opozičník.

„Nemá smysl dávat si zjevně nesplnitelné cíle, chtít se zalíbit a po čase přiznat, že záměr byl v parametrech nerealizovatelný. My voličům chceme říkat pravdu a ne pohádky,“ dodává Zajíček.