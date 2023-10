/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do Tyršova domu v Praze se první říjnovou neděli sjeli sokolové ze všech koutů republiky. Přivezli s sebou sletová poselství, která předali starostce České obce sokolské (ČOS) Haně Moučkové a dalším členům sletového týmu. Štafetou tak oficiálně začíná nácvik hromadných skladeb a sletový rok.

Z finále sletové štafety, která symbolicky startuje sletový rok 18. všesokolského sletu 2024. | Video: střih: Jana Adamová

Slet spojuje! Tak zní motto blížícího se XVII. všesokolského sletu. A to, že se tak opravdu děje, dokládá i sletová štafeta, která spojila jednotlivé generace i regiony z celého Česka. „Dostala se k nám krásná poselství ze všech 14 krajů naší země a jsem moc ráda, že na jejich přípravě a doručení do Tyršova domu se podíleli vedle zkušených sokolů i mladí, kterých se letos zapojilo rekordní množství,“ říká Hana Moučková.

Svá poselství jednoty předají do svých žup, župy svým krajským zástupcům a ti pak vyrážejí do Prahy. Letos se do štafety zapojilo několik set jednot. „Většina sester a bratrů dorazila do Tyršova domu historickou tramvají. Ti z Libereckého kraje přijeli na historických kolech. Z jednot se sem kolíky dostávaly všemi možnými způsoby – chůzí, během, v kočárcích nebo třeba na koních. Sokolové byli, jako vždy, velmi kreativní,“ vysvětlil náčelník ČOS Petr Svoboda.

V těchto dnech také začaly nácviky hromadných skladeb, do kterých se může přihlásit i veřejnost. Vše vyvrcholí XVII. všesokolským sletem, který se bude konat od 30. června do 5. července 2024 v Praze. Hromadné skladby pak tisíce sokolů předvedou ve Fortuna Areně pražské Slavie.

Během předání sletových poselství předvedly sokolky ukázku ze skladby Leporelo, která je určená dorostenkám a ženám a jejímž cílem je ukázat jedinečnost a krásu každé ženy. „Připraveno je celkem 12 skladeb pro všechny generace, takže si vybere každý. Jejich autoři si na nich dali opravdu záležet a jsem přesvědčená, že se budou líbit,“ přiblížila Eva Řibřidová, náčelnice ČOS.

Zdroj: Radek Cihla

Štafety jsou jedním z důkazů sokolské sounáležitosti a hrdosti. Jejich význam pro sokoly popsal Zdeněk Lauschmann, garant minulých sletových štafet, takto: „Jsi spolutvůrcem velkého a krásného díla, které se sice nebude tyčit nad městem jako katedrála, ale které zůstane ve vzpomínkách všech pamětníků. Tak běž či jeď s hlavou hrdě vztyčenou!“

Sletové sokolské štafety vznikly dřív než ty olympijské. Jen se jim tenkrát říkalo Rozestavné běhy. Běžci v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravným poselstvím prezidentu T.G. Masarykovi. Běželi jen muži a urazili na sedmi tratích 1661 kilometrů. V roce 1947 se zapojilo 46 029 lidí, ale tradici pak přetrhl komunistickým zákaz Sokola. K obnovení došlo v září 2005 a od té doby štafeta znovu startuje sletový rok.