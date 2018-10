Sociální podniky nabízejí bezdomovcům i trestancům šanci na práci a nový život

/INFOGRAFIKA/ V Praze je více než 50 sociálních firem, zaměstnávají bezdomovce, bývalé vězně i handicapované. Nejčastěji provozují kavárny a restaurace, ale starají se i o úklid, údržbu zeleně či špinavé prádlo.

Sociální bistro Střecha na Žižkově vypadá jako každá jiná moderní kavárna, výjimečnou ji dělají její majitelé a personál, který si prošel životem na ulici nebo pobytem ve vězení.

To je i případ Milana, který dřív dělal v divadle i u koní, pak ale zaměstnání ztratil a skončil na ulici. Strávil sedm let jako bezdomovec v ulicích Brna a Prahy, díky sociálním pracovnicím i vlastnímu úsilí se mu před půl rokem povedlo najít bydlení i místo v bistru. „Jsem tu mezi mladými lidmi a práce mě baví. Začal jsem tu vlastně nový život,“ popisuje šedesátiletý muž.

V bistru navíc nemá Milan klasického šéfa, řídí ho družstvo a družstevníci v něm pracují po boku pěti zaměstnanců. „V tuhle chvíli je nás v družstvu pět. Nedávno však uplynula seznamovací lhůta, po které mohou zaměstnanci a zaměstnankyně zažádat o vstup do družstva. Zájem projevil zatím Milan, o jeho žádosti budeme hlasovat na nejbližší družstevní schůzi,“ říká Filip Hausknecht, jeden ze zakladatelů žižkovského podniku.

Pracovní terapie

Bistro Střecha nabízí příjemné posezení a vaří veganská jídla. Zodpovědně přistupují i k výběru piva nebo kávy, pivovar Chříč a pražírna Fair a Bio také zaměstnávají znevýhodněné. „Rádi bychom do budoucna zajišťovali i cateringy, vybavení je ale dost drahé. Snad se nám podaří na něj získat finance z fundraisingové kampaně, kterou jsme nedávno odstartovali,“ doufá Filip Hausknecht a dodává, že nabídky na zajištění cateringu již přicházejí.

Organizace Sananim zaměřená po pomoc závislým provozuje restauraci Café Therapy, bistro na Pedagogické fakultě a od září také kavárnu v divadle ABC. „V současné době u nás pracuje 12 zaměstnanců. Převážně jde o lidi se sociálním znevýhodněním, hlavně o osoby po léčbě závislosti na návykových látkách a po výkonu trestu,“ říká Jakub Janyška ze Sananimu. Většinou jde o zaměstnance bez praxe v gastronomii. U některých je třeba natrénovat pracovní návyky.

I navzdory nedostatku pracovníků na trhu práce stále existují lidé, pro které je složité najít práci . Kromě osob se zkušeností s bezdomovectvím, po výkonu trestu nebo po závislosti je hledání práce složité i pro mentálně nebo fyzicky handicapované, nevidomé nebo neslyšící.

Služby lze odečíst z daní

Servírka Anna Kounovská přišla ve dvou letech po zánětu mozkových blan o sluch. V Tiché kavárně na Ládví pracuje od roku 2011. „V předchozí práci jsem si přidala trochu stranou. Nedostala jsem se moc do kontaktu se zákazníky a bylo pro mě těžké zapojit se do konverzace. Tady ale můžu znakovat a i zákazníci vědí, že jim potřebuji vidět do obličeje,“ pochvaluje si Anna.

Dorty a zákusky do kavárny vyrábí v Tiché cukrárně, která také peče na zakázku. “Náš slogan je Naši cukráři sice neslyší, ale vědí, jak vypadají poctivé suroviny,“ říká Leoš Mačák ze společnosti Tichý svět, která provozuje kavárnu a cukrárnu. „Zákazníci říkají, že jim od nás chutná, podpoří dobrou věc a můžou si nás navíc odečíst z daní v rámci náhradního plnění,“ doplňuje. Zájem o dorty a cateringy je prý velký, nyní kavárna uvažuje také o otevření další pobočky v centru města.