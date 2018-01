Sociální odbor v patře? O pomoc s kočárkem požádejte zaměstnance

Diskuse o špatné dostupnosti sociálního odboru Městské části Praha 8 pro rodiče s kočárky se rozproudila na sociální síti Facebook. Jeho umístění v prvním patře bez výtahu v budově U Meteoru 8 může dělat potíže i lidem na vozíčku či se sníženou mobilitou. Podle mluvčí radnice Prahy 8 Marcely Voženílkové se ale stížnosti netýkají sociálního odboru, ale pobočky Úřadu práce, která sídlí v prvním poschodí v druhém křídle budovy.

"Dobrý večer, chtěla jsem zeptat zdali nevíte jestli se bude řešit budova U Meteoru 8. Pro ty co nevědí, jedná se o budovu sociálky. Vzhledem k tomu že se tam řeší příspěvky na dítě, příspěvky na péči atd. a budova není bezbariérová, přijde mi to úplně absurdní. Já mám naštěstí většinou kam prcka na vyřízení upíchnout na hlídání, ale přijde mi to opravdu postavené na hlavu. Všechno je v prvním patře. Takže maminky kočárky musí vynášet, stejně tak staří lidé a nějak postižení se tam musí nějak dostat. Nic se s tím neděje , budova je sama o sobě šílená. A to nemluvím o tom, že by tam byl sakra potřeba vyvolávací systém," bylo znění zdánlivě nevinného příspěvku uživatelky s nickem Šindelika Veroniková.

A jelikož ve skupině LIBEŇ, KARLÍN, Praha 8 - Libeňáci a Karlíňáci sobě vyvolal zajímavou diskuzi, zeptal se na možnosti řešení problému Pražský deník přímo na radnici Prahy 8. "Ještě jednou děkuji za podnět. Situaci jsme prověřili a musím konstatovat, že se de facto nejedná o Úřad MČ, ale o pobočku Úřadu práce. O podnětu jsme daný úřad informovali, prosím však, abyste se pro více informací obrátili přímo na ně," napsala v odpovědi tisková mluvčí Marcela Voženílková.

Stížnosti neevidujeme

Sociální odbor osmé městské části není příliš pohostinné místo, což je ale spíše dáno dispozicí provizorní budovy. Do prvního patra vede 2x osm schodů úzkého schodiště. Nicméně na rodiče s dětmi jsou zde připraveni. Na konci chodby je malý hrací koutek a u schodiště přebalovací pult. A kočárek či invalidní vozík by podle Voženílkové takový problém být neměl: "Stížnosti neevidujeme. Pokud je potřeba, naše úřednice s kočárkem pomáhají."

K problému se vyjádřil i zmiňovaný odbor: "Pokud nastane případ, kdy bude pro návštěvníka úřadu obtížné jednat v 1. patře, může oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na požádání využít k jednání kancelář v přízemí. Za celou dobu působení OSV na adrese U Meteoru 8, Praha 8, jsem nezaznamenala ani jednu takovou žádost. I tento závěr mne vede k domněnce, že stížnosti se týkají Úřadu práce."