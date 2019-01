Praha /FOTOGALERIE/ - Manželka prezidenta republiky Livia Klausová v Míčovně Pražského hradu vyhlásila 23. září výsledek sochařského symposia s názvem „Mladí sochaři Zlaté uličce“.

Sochy hospodského, alchymisty, magistra Kellyho, kartářky, zajatého šlechtice a vězně zdobí od včerejška malebný kout před Míčovnou v Královské zahradě Pražského hradu. Jsou z hořického pískovce, podobně jako řada jiných soch v areálu Hradu, ale jejich autory nejsou přední barokní mistři, nýbrž studenti dvou středních uměleckých škol – Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích a Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou.

Návštěva Královské zahrady, v níž budou sochy vystaveny až do konce října, zřejmě díky nim přiláká návštěvníky i k prohlídce zrekonstruované Zlaté uličky, neboť právě k ní se šest kamenných postav vztahuje: Studenti obou škol je vytvořili v rámci týdenního sochařského symposia s názvem „Mladí sochaři Zlaté uličce“.

Nejvíce zaujal Magistr Kelly

Odbornou porotu, která výtvory začínajících umělců hodnotila, nejvíce zaujal Magistr Kelly, dílo studenta Matouše Háši z posledního ročníku hořické průmyslovky. „Magistra Kellyho jsem si vybral, protože má kolem sebe velký příběh, a tak jsem měl z čeho čerpat. Možná, že mi také něco zůstalo v podvědomí z filmu Císařův pekař, ale hlavně jsem získal fakta z literatury a při tvorbě podoby jsem improvizoval tak, jak to dělám vždy, dá se říci, že komunikuji s materiálem,“ řekl Háša Deníku. K podobě sochy, která jakoby vyrůstá ze sloupu, dodal, že to symbolizuje lidské tajemství: „On se zavírá do sebe a je těžko dostupný – proto ten hrubý sloup dole a ty jemné věci nahoře.“ Háša hodlá ve studiu dále pokračovat, buď v Itálii, nebo na výtvarné akademii v Praze.

Zajatý šlechtic

Kryštofa Karena ze čtvrtého ročníku školy ve Světlé nad Sázavou zaujala postava zajatého šlechtice, na níž si chtěl mimo jiné vyzkoušet ztvárnit bohaté renesanční šaty. „Právě jsem se zabýval drapériemi a šaty a tím jsem dospěl k českým pánům, kteří tu byli po porážce na Bílé hoře vězněni. Dalibor mě přitom ani tak neinspiroval, jako spíš osud těch odsouzených českých pánů,“ dodal Kryštof. Také on má v úmyslu pokračovat ve studiu buď na akademii v Praze, nebo v italském Petro Santi, kde se tesá přímo v carerském mramoru.

Čekání na popravu

Výrazně symbolicky pojal svou postavu vězně Jiří Teflát. Šlo mu o zachycení utrpení vězně při čekání na popravu. „Už předtím jsem se touto tématikou zabýval, a proto jsem si postavu vězně vybral. Je to ale vlastně moje první velká socha,“ říká Teflát, který také studuje čtvrtý ročník hořické školy. Po maturitě by se chtěl věnovat studii pedagogiky, pořídit si ateliér a začít pracovat na modelech. A později by chtěl i on nastoupit na akademii.

Až budou hoši hledat po skončení školy uplatnění, mohou je nalézt mimo jiné i na Pražském hradě, kde je péče o památky včetně sochařské výzdoby „nesmírně rozsáhlá a prakticky nepřetržitá,“ jak řekla při předávání cen nejlepším mladým sochařům Livia Klausová, manželka prezidenta republiky, která nad druhým ročníkem sochařského symposia převzala záštitu.