Tři vysocí pražští politici se v těchto dnech nacházejí pod policejní ochranou. Vedle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS), se týká právě i šéfa Prahy 6 Ondřeje Koláře.

V nejsložitější situaci je právě posledně zmíněný politik. Je totiž nejen pod policejní ochranou, ale od poloviny dubna se na něj navíc vztahuje preventivní karanténa. Podle neoficiálních zpráv byli totiž jeho ozbrojení strážci pozitivně testovaní na koronavirus.

Bez rodiny a bez telefonu

Kolářovi na mail už od loňského roku chodí nenávistné a útočné zprávy včetně výhrůžek smrtí. „Všem, kdo mi vyhrožují, bych rád vzkázal, že jejich výhrůžky mají úplně opačný efekt, než jaký si jejich autoři slibují a jen mě motivují,“ sdělil Pražskému deníku.

Pod policejní ochranou byl už loni. Impulsem k vlně nenávistných zpráv bylo jeho rozhodnutí zakrýt sochu maršála Koněva na náměstí Interbrigády plachtou. Začátkem tohoto měsíce byl pomník odvezen do depozitáře.

V současnosti je Kolář na neznámém místě bez rodiny a podle našich informací nemá z bezpečnostních důvodů u sebe ani telefon. „Cítím se skvěle. Mohu všechny ujistit, že nemám stažené půlky,“ prohlásil.

Připomněl, že radnice Prahy 6 nabídla Koněvovu sochu Moskvě už loni. Ta o ni ale zprvu nejevila zájem. „Pokoušeli jsme se o jednání dlouho, vždy jsme jednali slušně, korektně, nabízeli klidné řešení,“ říká Kolář.

Socha přitom měla do Ruska putovat jako dar. „Odpověďmi na tyto návrhy bylo vyhrožování, zastrašování, pomluvy a rozdmýchávání nenávisti,“ připomíná starosta.

Ruský ministr obrany žádá předání Koněva

Teprve po umístění sochy do depozitáře o ni začali Rusové výrazně usilovat. Ministr obrany Sergej Šojgu napsal českému protějšku dopis, v němž ho žádá o „předání v co nejkratším termínu“.

Socha je nicméně majetkem Prahy 6 a ta už podepsala smlouvu o výpůjčce se vznikajícím Muzeem paměti 20. století. Městská část by se tak zřejmě před případnou dohodou s Ruskem musela dohodnout s muzeem.

Sám Kolář není nakloněný dalším jednáním s Rusy. „Můj postoj je negativní,“ řekl s tím, že Praha 6 se do nich určitě pod jeho vedením nezapojí. „Pokud bude s ruskou Putinovou reprezentací jednat některé z našich ministerstev, je to jeho svaté právo,“ dodal. „Já jen předesílám, že Praha 6 nikdy nepřistoupí na to, aby řešením bylo servilní předání sochy doplněné, nedej Bože, omluvou,“ prohlásil.

Socha by ovšem dle něj mohla být Moskvě prodána. Ale za splnění přísných podmínek, které si určí česká strana. „Mimo jiné například to, že se Rusko konečně začne starat o hroby československých legionářů,“ uzavřel Kolář.

Mezitím kremelský poradce a exministr kultury Vladimir Medinskij předal ruským vyšetřovatelům jmenný seznam lidí údajně odpovědných za odstranění pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Vyšetřovací výbor Ruské federace totiž podle médií zahájil trestní stíhání trestní stíhání zastupitelů pražské městské části podle médií na základě nového zákona o ničení a poškození válečných hrobů a pomníků v Rusku i v zahraničí.

Moc dobře víme, kdo v Praze rozhodoval

Jenže podle webu je to na základě článku 354.1 ruského trestního zákoníku o rehabilitaci nacismu, konkrétně podle odstavce číslo 3 o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska spáchaných na veřejnosti.

„Podle tohoto šetření obecní úřady Prahy takovými cynickými kroky hrubě porušily závazky, které Česká republika přijala v rámci dvoustranných dohod s Ruskou federací, a prokázaly tak ignorování společné paměti a historie boje sovětského lidu proti fašismu,“ píší ruští kriminalisté.

„Moc dobře víme, kdo v Praze rozhodoval. Proběhnou náležité a ne příliš složité vyšetřovací úkony, jména viníků vyjdou najevo. Ať se ti lidé zamyslí, jak budou žít dál, když jejich skutky budou označeny za zločin,“ citovala Medinského ruská státní agentura TASS. Jeden z lidí blízkých prezidentu Vladimiru Putinovi tato slova vyřkl při při virtuální přednášce pro studenty moskevské diplomatické akademie (MGIMO).

To, že Koněvova socha momentálně leží v malešickém depozitáři vedle třeba Slovanské epopeje a dostává se jí maximální péče, se Rusům také nelíbí. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle agentury TASS prohlásila, že o přesunutí by se nemělo rozhodovat jednostranně: „Vyzýváme partnery vrátit se k plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (z roku 1993). Jsme připraveni na věcný dialog s českou stranou o tomto problému, který samozřejmě zatěžuje bilaterální vztahy,“ zdůraznila Zacharovová. Ruští nacionalisté po (znovu)vypuknutí kauzy Koněv zaútočili na české zastupitelské úřady v Moskvě a Petrohradě.

České ministerstvo zahraničních věcí se vyjádřilo, že trestní stíhání komunálních politiků považuje za nepřípustné. „Pokud budou orgány Ruské federace pokračovat svými konfrontačními prohlášeními a úkony v tomto duchu, bude to signál, že ztratily zájem o rozvoj vzájemně výhodných vztahů mezi našimi zeměmi,“ píše vládní resort pod vedením Tomáše Petříčka (ČSSD) na webu. V podstatě nikdo z vrcholných politiků České republiky se Prahy 6 nezastal.