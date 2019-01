Bratislava/Praha - V současné Evropě podle českého premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky sílí hnutí, která vystupují proti evropské integraci a proti tradičnímu politickému systému. Sociální demokracie musí zareagovat na obavy občanů z budoucnosti, řekl dnes Sobotka v projevu na programové konferenci slovenských sociálních demokratů (Směr-SD) premiéra Roberta Fica.

Bohuslav Sobotka | Foto: Deník/Plíhal Libor

"Sociální demokraté musejí (v Evropě) znovu získat politickou dynamiku. Politicky v Evropě rostou hnutí, která jsou zaměřena na boření evropské integrace…, pak jsou to hnutí, která jsou zaměřena za boření stávajícího stranického systému. Jsou tady hnutí, která těží z frustrace lidí, z negativních dopadů globalizace," řekl Sobotka.

Za největší nebezpečí na kontinentu označil snahu o postupné rozvalení integrované Evropy. "Jedinou alternativou k současné spolupráci a jednotnému trhu je nacionální soupeření, konflikty mezi státy a protekcionismus," uvedl Sobotka.

Obavy občanů

Sociálně demokratické strany se podle něj musejí zaměřit na pocity příslušníků středních a nízko příjmových vrstev, zaměstnanců, malých podnikatelů, seniorů a mladých lidí. "Musíme reagovat na obavy občanů z budoucnosti. Lidé se obávají zhoršení bezpečnosti, bojí se terorismu a sesuvu svého sociálního statusu," řekl Sobotka. Dodal, že sociální demokracie musí lidem zaručit prosperitu a bezpečí a také hájit svobodu a liberální demokracii, kterou podle něj ohrožují populisté, oligarchové a xenofobové.

Šéf německé sociální demokracie (SPD) a německý vicekancléř Sigmar Gabriel v projevu řekl, že v současnosti je v Evropě třeba bránit myšlenku svobody a solidarity. Podle jeho slov lidé také musí pocítit, že Evropa jim pomáhá v běžném životě.

Předseda Směru-SD Fico, který je nejdéle sloužícím slovenským premiérem, před delegáty a hosty zejména obhajoval politiku své strany. Řekl, že v roce 2020 by se životní úroveň v zemi pod Tatrami měla dostat na 85 procent průměru EU.

Programovou konferenci svolal Směr-SD před prosincovým stranickým sjezdem, který by se měl zabývat novým programem této vládní strany. Konference Směru-SD byla původně plánována na září, po vnitrostranické kritice některých představitelů Směru-SD ohledně původního návrhu programových tezí ale vedení strany termín konference posunulo.

Směr-SD by podle podkladů k dnešní konferenci například uvítal posílení odpovědnosti Evropské komise vůči Evropskému parlamentu a zapojení národních parlamentů do rozhodování v oblasti hospodářské a měnové unie či do procesu schvalování mezinárodních obchodních dohod. Návrh programových tezí také počítá s dalšími opatřeními zaměřenými na zlepšení životní úrovně obyvatel.

Směr-SD je nejsilnější stranou současného koaličního kabinetu, který po březnových volbách vystřídal v úřadu předchozí jednobarevnou Ficovu vládu.