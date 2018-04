Sobotka už vyklidil sněmovní kancelář

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už vyklidil svou sněmovní kancelář. V dolní komoře se v dohledné době podle informací spolustraníků pravděpodobně neobjeví. Sobotku ve Sněmovně nahradí někdejší předseda poslaneckého klubu ČSSD a jeho dosavadní tajemník Roman Sklenák. Slib by měl složit v úvodu schůze, která začne v úterý odpoledne příští týden.

Sobotka, jenž patří ke kritikům případné vládní spolupráce sociální demokracie s hnutím ANO, se vzdal poslaneckého mandátu k neděli. Bývalý předseda ČSSD zůstal řadovým členem této strany. Nyní se chce věnovat svým synům a vzdělávání. O dalších pracovních plánech by chtěl mít jasno příští rok.

Nárok na odchodné

Ve Sněmovně Sobotka mimo jiné vedl delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy, byl místopředsedou výboru pro životní prostředí a členem sociálního výboru. Sociální demokraté by měli podle zvyklostí navrhnout do delegace a těchto výborů jiného kandidáta nebo kandidáty.

Sobotka bude mít nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu. Bude činit 106.700 korun, což je částka, kterou pobírají vedoucí delegací a předsedové výborů a komisí.

Z pozice předsedy ČSSD Sobotka rezignoval loni v červnu kvůli klesajícím preferencím tehdy nejsilnější vládní strany.

Sobotkovým nástupce se stal Hamáček

Ačkoli se volebním lídrem stal tehdejší místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a stranu vedl statutární místopředseda, ministr vnitra Milan Chovanec, řada straníků označuje hlavně Sobotku a jeho vedení za strůjce neúspěchu ČSSD v říjnových sněmovních volbách. Sociální demokraté přišli o 35 mandátů, jejich klub se ztenčil na 15 poslanců.

Sobotkovým nástupcem ve funkci předsedy ČSSD se stal před měsícem někdejší místopředseda Jan Hamáček, Chovance nahradil ve stranické pozici Jiří Zimola. Nové vedení nyní vyjednává s hnutím ANO Andreje Babiše možnou menšinovou vládní koalici, kterou by mohla ve Sněmovně tolerovat KSČM.

Čtvrtý poslanec

Sobotka uvedl, že ve vnitrostranickém referendu o možném vzniku kabinetu ANO a ČSSD bude hlasovat proti. Mluvilo se o tom, že by pro takovou vládu nezvedl ruku při sněmovním hlasování o vyslovení důvěry, což by mohl být problém.

Sobotka měl jako ministerský předseda neshody s nynějším premiérem v demisi Babišem. Po vleklém sporu ho loni nechal odvolat z funkce ministra financí. Sobotka je čtvrtým poslancem, který v nynějším volebním období složil mandát.

Hned na listopadové ustavující schůzi rezignovali středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), její liberecký kolega Martin Půta (STAN) a bývalý senátor Jiří Hlavatý (za ANO).