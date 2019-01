Sobotka odmítl Schillerovou, chce od ANO jiného kandidáta

Praha - Náměstkyně Alena Schillerová nemá podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) potřebné předpoklady pro výkon funkce ministryně financí. Premiér proto požádal hnutí ANO, aby předložilo jiného kandidáta, který by v případě odvolání nahradil současného ministra Andreje Babiše (ANO). Podle premiéra je Schillerová odpovědná za pomalý přístup ke kontrolám firem, které vydaly jednokorunové dluhopisy. Byla by také podle něj Babišovou prodlouženou rukou v úřadě. Sobotka to uvedl v tiskovém prohlášení po dnešním jednání koaliční rady.

Bohuslav Sobotka. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Schillerové premiér rovněž vyčetl to, že prosazuje a obhajuje současný silně represivní způsob přístupu ke správě a výběru daní. „Nominaci paní Aleny Schillerové jsem dnes proto z výše uvedených důvodů odmítl a požádal hnutí ANO o předložení jiného návrhu. Respektuji právo hnutí ANO navrhnout po odvolání ministra Babiše nového kandidáta, jako předseda vlády se však nemohu zříci faktické i ústavní odpovědnosti za to, aby nový ministr skýtal záruku řádného, kompetentního a samostatného výkonu ministerské funkce," uvedl. ČSSD má k Schillerové výhrady, KDU-ČSL je připravena ji přijmout Přečíst článek ›



Autor: ČTK