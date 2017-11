Sněmovní schůze budou zřejmě dál bez alkoholu v restauracích

Zákaz podávání alkoholických nápojů ve sněmovních restauracích během schůzí Sněmovny bude platit i v novém volebním období. Zákaz zavedl v březnu 2014 takzvaným rozhodnutím předsedy tehdejší předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). Podle tiskového odboru Sněmovny platí toto rozhodnutí i v novém volebním období.

„Podle legislativního výkladu jsou tato rozhodnutí vázána na funkci předsedy Sněmovny nikoliv na konkrétní osobu a zůstávají v platnosti dál, pokud opět předseda nebo celá Sněmovna neprojeví vůli upravit stávající stav v této věci jiným způsobem," sdělil ČTK vedoucí tiskového odboru sněmovní kanceláře Roman Žamboch. Poukázal na to, že stejnou formou, rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, se udělují také oprávnění obcím a městům používat znaky a vlajky. Tato rozhodnutí platí stále bez toho, aby se musela znovu potvrzovat.

Podle bývalého místopředsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), kterého jeho hnutí navrhuje na nového předsedu Sněmovny a který za ANO vede jednání o ustavení sněmovních orgánů, zatím na dosavadních jednáních nic ohledně možné úpravy zákazu podávání alkoholu nezaznělo. „Je to výlučná kompetence předsedy Sněmovny," poznamenal.

O zákaz prodeje alkoholu usilovalo hnutí ANO

O zákaz prodeje alkoholu v prostorách Poslanecké sněmovny usilovalo hnutí ANO. Bývalý předseda Hamáček svým rozhodnutím stanovil zákaz po dobu jednání pléna Sněmovny ve všech restauračních zařízeních v jejích budovách podávat alkohol. Nařízení tehdy kritizoval Miroslav Kalousek (TOP 09), podle kterého snížilo vážnost Sněmovny. Podle něj se toto nařízení snažilo populisticky potvrdit něco, co není pravda. „Má to být konec debaty o tom, zda se v Poslanecké sněmovně může nebo nesmí během jednání konzumovat alkohol. Myslím, že tímto rozhodnutím je to jasně vyřešeno," argumentoval tehdy Hamáček.

Některá usnesení, která schvaluje plénum Sněmovny a která se týkají jejích vnitřních poměrů a pravidel, musí však poslanci na začátku volebního období stvrzovat znovu. Týkají například účasti členů vlády na schůzích Sněmovny nebo postupů při projednávání bodů schůze.