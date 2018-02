Sněmovna Okamurovi referendum odpíská. Dojde i na něj?

Poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury i jeho voliči zažijí v následujících dnech několikeré zklamání. Téměř definitivně se jim vzdálil podíl na vládnutí, neboť Andrej Babiš pravil, že momentálně je na stole jediná varianta, totiž kabinet ANO a ČSSD podporovaný komunisty.

Jako jeden z důvodů uvedl návrh na uzákonění obecného referenda, který Okamura předložil v prosinci. Projednávat by se měl na schůzi sněmovny, jež začíná dnes.

SPD předpokládá, že lidé by mohli přímo hlasovat o všem kromě změny podstatných náležitostí demokratického právního státu, zásahu do výkonu soudní moci nebo omezení ústavně zaručených základních práv a svobod. K vyvolání referenda by stačila petice se sto tisíci podpisy nebo rozhodnutí vlády. Jeho výsledek by byl závazný, pokud by se kladně vyjádřila nadpoloviční většina hlasujících.

Vychýlení demokracie

„Kdyby platila tato varianta, může to vést k výrazným poruchám ve fungování státu,“ řekl Deníku ústavní právník Jan Kysela. Jeho pohled sdílí i šéf ČSSD Jan Hamáček. Podle něj okamurovci předložili paskvil, který je třeba zamítnout v prvním čtení. K tomuto postupu se minulý týden přiklonil i premiér v demisi Andrej Babiš. Jeho vláda například soudí, že všeobecné hlasování by mohlo vyvolat 800 tisíc občanů ČR. Nesměly by se jím měnit zákony, rozhodovat o daňových a rozpočtových otázkách, stejně jako o mezinárodních smlouvách. Vyloučeno by tak bylo referendum o vystoupení z EU či NATO. Sociální demokraté předloží vlastní návrh, který počítá s dostatečnými pojistkami proti zneužití plebiscitu ke změně ústavního pořádku a mezinárodního ukotvení ČR.

„Při debatách o referendu je nutné si uvědomit, že věcně je velmi málo témat, v nichž se lze přímo obrátit na lid jako zdroj veškeré moci. Referendum tudíž nemůže být běžnou a trvalou součástí fungování státu, to je naprosto vyloučeno,“ uvedl k tomu v rozhovoru s Deníkem předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

KSČM a Zeman pro

Naopak prezident Miloš Zeman s návrhem SPD problém nemá, podle něj by se mohlo hlasovat i o vystoupení z EU, byť on by byl proti. O czexitu a vystoupení z NATO by nechali rozhodnout občany v přímé volbě i komunisté.

Okamura bude na sněmovní schůzi zřejmě čelit i návrhu na své odvolání z funkce místopředsedy dolní komory. Kvůli jeho výrokům o romském koncentračním táboře v Letech chtějí tento bod do programu zařadit lidovci. Pro Okamurovo sesazení budou hlasovat také sociální demokraté, Piráti, TOP 09, STAN a část ODS. Není zatím jasné, jak se zachovají poslanci ANO, komunisté budou proti.

Další neúspěch může Okamura zažít, pokud se bude projednávat návrh SPD na přímou volbu starostů a hejtmanů. Ani tento podnět nemá zaručenou ústavní většinu, a to především v Senátu.