Klapka působil posledních deset let v Divadle Na Fidlovačce a zde se také rozloučeni uskutečnilo. Na přání rodiny bez čestné stráže hereckých kolegů u rakve.

Klapka se narodil v Praze, kde také vystudoval Jiráskovo pedagogické gymnázium. V roce 1953 byl přijat na DAMU, kterou úspěšně absolvoval. Jeho herecká kariéra byla spjata zejména s dnešním Švandovým divadlem v Praze, kde působil 33 let. Téměř dvacet let vyučoval herectví na konzervatoři. Zemřel 14. června ve věku 89 let.