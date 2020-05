Jak se změnilo vaše podnikání v době koronavirové?

Moje podnikání prakticky ze dne na den skončilo. V sobotu 14. března ráno mi přišla od kuchaře Martina zpráva, že jsou uzavřeny restaurace, a dotaz, co budeme dělat. Musím přiznat, že jsem tušil, že se to možná v nejbližších dnech stane. Takovou rychlost jsem ale nečekal. Páteční provoz probíhal již ve zkrácené otevírací době a nic nenasvědčovalo tomu, že na sobotu předpřipravená jídla a naražené sudy skončí v kanále. Provozuji pět hospod s tankovým pivem od Staropramenu a moje zásoby byly tedy přes 5 tisíc litrů. Prvních pár dní jsem vyčkával a přemýšlel o budoucnosti zaměstnanců a firmy.

Zavřel jste úplně?

Postupně jsem otevíral prodejní okénka s pomocí personálu, který má vlastní automobil, není limitovaný hlídáním dětí a potřebuje nutně finanční prostředky na zaplacení svých závazků.

Jsou vaše hostince závislé na „náhodných kolemjdoucích“ a turistech, nebo jste hospodou pro místní?

Naše provozovny Šenkýrny jsou většinou určeny pro stálé zákazníky, které se snažíme udržet domáckým přístupem. Tento přístup se nám osvědčil.

Byla chvíle, kdy jste si řekl, že hospodské činnosti necháte?

Mám svoji práci rád a zatím jsem neuvažoval o tom, že bych v oboru gastronomie skončil. Dnes vlastně provozuji takový malý řetězec s šedesáti zaměstnanci. To bych opustit nechtěl.

Změnil jste služby či sortiment, abyste propad tržeb ustál?

Vsadil jsem na zúžení nabídky nápojů i jídel a pro složky IZS (integrovaný záchranný systém) nabízíme všechna jídla za 75 korun.

Proč jste vlastně hospodským? Je to rodinnou tradicí, příležitostí v minulosti, nebo něčím jiným?

Jde o velice zajímavou a pestrou práci, která mě baví, byť je často velmi náročná. A asi mám i něco v genech po předcích. Několik generací zpět najdu velice uznávané sládky a provozovatele vyhlášených restaurací. Obrovskou zkušeností pro mě byla roční stáž v nádherném hotelu poblíž města Frankfurtu nad Mohanem. Od té doby sice uplynulo již 27 let, ale z této zkušenosti čerpám dodnes. Tehdy jsem si uvědomil, že lépe se má ten, kdo dělá svoji práci poctivě a s lidským přístupem, nebojí se výzev, a hlavně pracuje výrazně více a déle, než bylo tehdy u nás zvykem.

Podle čeho si vybíráte lokality vašich restaurací?

Lokality Šenkýren si vybírám podle pocitu, jaký mám z dané provozovny a jejího bezprostředního okolí. Převážná většina mých provozoven je zakomponována v sídlištní zástavbě, kromě Hlubiny, která sídlí v sousedství smíchovského pivovaru.

Je Smíchov dobrou adresou pro hospodu?

Podle mě je hlavně dobrou adresou pro čepování místního piva. Proč nevyužít tak voňavého souseda. Stačí vnímat po ránu vůni, která se line okolím při vaření piva a hned mám lepší den.

Zapojil jste se nějak do iniciativ pomáhajících hospodám a pivovarům?

Ano, do iniciativy Zachraň hospodu. Je to dobrá pomoc v době, kdy se řada podniků ocitla ze dne na den v ohrožení. Je vidět, že hospody nám jako národu nejsou jedno, a to je dobře. Vedle toho jsem využil možnosti výměny sudového piva, s končící trvanlivostí za čerstvé. Smíchovský pivovar pro mě udělal kus práce.