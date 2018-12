Ještě než započne plánovaný projekt pražského magistrátu s futuristickým autobusovým terminálem nad vlakovými kolejemi, projde hala Smíchovského nádraží rekonstrukcí. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) opraví příští rok funkcionalistickou nádražní budovu. Pak se připravuje ještě rekonstrukce tří nástupišť a vybudováního čtvrtého. S pracemi za 2,3 miliardy korun chce správa železnic začít ve druhé polovině roku 2021 a skončit by měly do konce roku 2025.

V prvním patře centrální haly železniční stanice na pražském Smíchově se nachází restaurace Oáza, kterou si oblíbil Ivan Martin Jirous s nedomyslitelnou - a samozřejmě také charakteristickou - přezdívkou Magor. Do „nádražky" si chodil představil undergroundu, básník a historik umění pro inspiraci. V Divadelních novinách měl Jirous dokonce autorskou rubriku S Magorem na Oáze, ve sbírce Magorův noční zpěv pak vyšla báseň s názvem Když jsme ve 23.21 hod. vyhazovali s výčepákem Jiřím Péťu z Oázy.

Poetické místo, kde vznikala některá Jirousova díla a odehrávala se zde také spousta životních příběhů, však pravděpodobně brzy zanikne. Ustoupí - nejspíš nutnému - trendu doby. V rámci rekonstrukce nádražní budovy z 50. let minulého století by Oázu měl nahradit tzv. food court. Místo piva a dalších hospodských lahůdek by tu tedy nabízeli speciality rychlého občerstvení.

Centrální hala bude nadále sloužit cestujícím a vzniknou tu obchody. „Jižní křídlo objektu bude využito jako administrativní prostory pro potřeby SŽDC. V severní části se předpokládá využití pro komerci," uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Dodal, že v severním křídle bude v přízemí pošta a další prodejny. Patro bude vyhrazeno pro České dráhy. Hotovo by podle mluvčího Tesaře mohlo být na přelomu let 2020 a 2021.

Kompletní přestavba nástupišť

Ještě větší investicí bude oprava železniční stanice, pro kterou nyní SŽDC hledá zpracovatele projektové dokumentace. „Nástupiště projdou kompletní přestavbou s úpravou a sjednocením povrchů, komplexní rekonstrukce čeká přístřešky, osvětlení, informační systém a také přístupové cesty na nástupiště, které budou pomocí eskalátorů, schodišť a rovněž i výtahů umožňujících bezbariérový přístup," uvedl Tesař. Podchody budou opraveny a prodlouženy a vznikne nové nástupiště číslo čtyři.

V listopadu představil městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) studii projektu, který navazuje na budování nové čtvrti Smíchov City. V okolí vlakové stanice by měl vyrůst Terminál Smíchov, kam by se přesunul autobusový terminál z nedaleké lokality Na Knížecí. Autobusové zastávky nad kolejištěm a současnou budovou nádraží by měly doplnit byty, kanceláře nebo parkovací dům.

SŽDC plánuje dát v příštím roce na investice a opravy nádražních budov celkem 1,2 miliardy korun. Kromě budovy Smíchovského nádraží by měla v Praze začít rekonstrukce historické Fantovy budovy hlavního nádraží. Správa železnic chce na začátku roku vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele, který opraví fasádu. Oprava interiérů by měla začít o rok později. SŽDC se o nádraží stará od roku 2016, kdy je převzala od Českých drah. I přes miliardové investice do nádražní haly zatéká, další oprava je tedy nezbytná.