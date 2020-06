Ministr dopravy Jiří Havlíček (za ANO) uvedl, že v rámci rekonstrukce smíchovského nádraží je už připravena předběžná studie pro sídla Správy železnic a ŘSD.

"A nově uvažujeme o variantě, že by se současně vybudovalo moderní zázemí i pro ministerstvo dopravy a ČD. Vše by bylo na jednom místě v několika pavilonech, vzájemně propojené. Vzniklo by skutečné dopravní centrum ČR, na místě, které je výborně dostupné. Je přímo na železnici, metru, autobusu a tramvajích. Vytvořilo by se místo přístupné široké veřejnosti a současně pohodlné pro zaměstnance," uvedl Havlíček. "Líbí se mi to, byla by to obrovská synergie," míní Babiš.

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) uvedl, že území je perfektně dopravně obsloužené a má obrovský potenciál pro novou zástavbu. "Z nich vyplynula příležitost spojit stavbu nového dopravního terminálu se zástavbou nových sídel pro státní instituce jako Správa železnic a další. Tuto vizi začínáme spolu se Správou železnic naplňovat a projektovat," sdělil náměstek.

Z ministerstva železnic ministerstvo dopravy

Babiš by chtěl přestěhovat sídla ministerstev a státních úřadů do nově vybudovaného areálu v Letňanech. Pozemky patří hlavnímu městu, jehož vedení se ale vize vládní čtvrti nelíbí a převedení pozemků na stát podmiňuje například finančním příspěvkem na dokončení městského okruhu. Zároveň by magistrát chtěl, aby v Letňanech vznikla nemocnice, která by mohla nahradit Nemocnici na Bulovce.

Ministerstvo dopravy má nyní sídlo v neoklasicistní budově na vltavském nábřeží, která je kulturní památkou. Byla postavena pro ministerstvo železnic, v letech 1960 až 1990 se stala sídlem Ústředního výboru KSČ. Stavba s šestipatrovým středem a třípatrovými křídly vyrostla v letech 1927 až 1932 podle projektu architekta Antonína Engela. O sochařskou výzdobu budovy se postarali Josef Mařatka, Josef Pekárek a Ladislav Kofránek.

Na Smíchově má vyrůst terminál, kde bude možné přestupovat mezi metrem, tramvajemi, vlaky a příměstskými spoji. Opravena bude nádražní budova a přibude čtvrté nástupiště. Změnu čeká i prostor před nádražím, kde budou zbourány přístavby staré budovy nádraží.

Tramvajové koleje budou přesunuty blíž k nádraží. Odhadované náklady jsou několik miliard korun. Součástí projektu je vybudování autobusového nádraží na střeše železničního nádraží "po vzoru nejmodernějších komplexů tohoto charakteru na světě", uvedl dnes Havlíček.

Projektant je vybrán

Na chystané rekonstrukci spolupracuje hlavní město Praha se Správou železnic. Letos v březnu radní vybrali firmu, která vypracuje projekt dopravního terminálu. Stavět by se mohlo začít zhruba za tři a půl roku, řekl tehdy Scheinherr.

Stavba je součástí nově budované čtvrti Smíchov City developerská firmy Sekyra Group, kde má najít bydlení až 3300 lidí. Severní část, která bude začínat Na Knížecí a má sloužit zejména k bydlení, chce společnost začít stavět začátkem příštího roku.